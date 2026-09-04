Circulaba a contramano, chocó y lo arrastró varios metros: "Un tipo así no puede tener un registro"

Martín, un vecino de la zona de Marull y Massa, contó el episodio que protagonizó el martes con un automovilista que circulaba a contramano y terminó chocándolo y empujando su camioneta varios metros. Según relató, todo ocurrió el 1° de septiembre cerca de las 20.55, cuando iba por Marull y se disponía a doblar hacia Massa. “Veo que venía una camioneta de contramano”, explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

El vecino señaló que el conductor intentó pasar entre su vehículo y el cordón y que, al avanzar unos metros para impedirle el paso, terminó impactándolo. "Me chocó, dio marcha atrás y la parte que se ve en el video es que el flaco da marcha atrás y se quiere escapar. Entonces yo le cruzo el auto", relató. Según contó, cuando intentó pedirle los papeles, el otro conductor volvió a embestirlo.

“Me chocó y me empujó la camioneta, a pesar de que tenía los frenos apretados, unos dieza metros casi en contra del cordón”, aseguró Martín. Su hija registró parte de la secuencia con un teléfono y, cuando el automovilista finalmente escapó, el vecino salió detrás de él y se encontró con un patrullero. “Le indica que me había chocado y comenzó la persecución”, continuó. El conductor fue alcanzado por la Policía a pocas cuadras del lugar.

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Martín cuestionó además la respuesta que recibió de los agentes cuando mostró el video del episodio. “La Policía me dice 'está bien, no pasa nada, fue un choque y nada más'. Le digo: 'No, no fue un choque y nada más, vos no viste el video cómo me chocó y me arrastró la camioneta'”, relató. Para el vecino, una cosa es un accidente y otra “cuando te empuja y te agrede”.

El hombre aseguró que la circulación a contramano es habitual en el sector y que ya tuvo otros cruces por esta situación. "Todos los vecinos andan en contramano. Hay gente que vive a mitad de cuadra y, en vez de dar la vuelta a la manzana, van en contramano", afirmó. También cuestionó los controles y contó que recientemente fue a Tránsito para mostrar el video y plantear que deben retirarle el carnet al conductor.

En ese sentido, Martín sostuvo que busca que se respeten las normas y rechazó que su actitud tenga que ver con querer ejercer un rol policial. "No es espíritu de policía, es de hacer las cosas bien. Las leyes están para algo, hay que cumplirlas", afirmó. Incluso contó que compró cámaras para instalar en sus dos vehículos: “Las voy a poner en los dos autos para que se registre absolutamente todo”.

Finalmente, el vecino reconoció que el enfrentamiento pudo haber terminado de otra manera, pero insistió en que nunca imaginó que el conductor reaccionaría de esa forma. "Yo en ese momento no pensé en otra cosa que el flaco se baje y mínimamente me dé los papeles. Nunca me imaginé que el tipo con la camioneta me iba a arrastrar la chata mía con la familia adentro y todo", sostuvo. Y conclusiones sobre el automovilista: “Un tipo así no puede tener un registro”.

Entrevista de Alberto Lotuf.