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Gran actuación de Colnaghi en clasificación del GP de Italia de Fórmula 3, saldrá noveno

El piloto argentino busca su primer podio en la categoría tras una destacada clasificación en Monza.

04/09/2026 | 11:06Redacción Cadena 3

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Colnaghi se ilusiona en el GP de Italia.

FOTO: Colnaghi se ilusiona en el GP de Italia.

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Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 3, logrando posicionarse en la novena ubicación.

Colnaghi, quien está en su primera temporada en la categoría, marcó un tiempo de 1:38,628 en el Autódromo Nacional de Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad". Su tiempo lo dejó a solo 514 milésimas del poleman, el británico Freddie Slater (Trident), actual líder del campeonato.

Gracias a su excelente desempeño, Colnaghi comenzará la carrera principal del domingo desde el noveno lugar. Además, el sábado participará en la carrera sprint, donde partirá en la tercera posición, gracias a la normativa de grilla invertida y a una sanción impuesta al estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing).

El piloto argentino atraviesa un gran momento en su carrera, ya que recientemente finalizó cuarto en las carreras sprint y principales de los Grandes Premios de Bélgica y Hungría, lo que le permitió ascender al decimocuarto puesto en el campeonato. Colnaghi aspira a entrar en el top 10 de la clasificación general.

En la sesión de entrenamientos previos, también destacó al conseguir una notable tercera posición, lo que augura un buen rendimiento en el fin de semana de competencia.

La actividad de Fórmula 3 continuará este sábado con la carrera sprint, programada para las 4:30 de la madrugada, mientras que la carrera principal se llevará a cabo a las 3:15 del domingo.

Lectura rápida

¿Quién es el piloto destacado?
Mattia Colnaghi es el piloto argentino que se destacó en la clasificación del GP de Italia.

¿Qué puesto logró en la clasificación?
Colnaghi logró la novena posición en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 3.

¿Dónde se lleva a cabo la carrera?
La carrera se realiza en el Autódromo Nacional de Monza, Italia.

¿Cuándo es la carrera principal?
La carrera principal está programada para el domingo a las 3:15.

¿Qué resultados obtuvo Colnaghi en las últimas competencias?
Colnaghi finalizó cuarto en las carreras sprint y principales de los Grandes Premios de Bélgica y Hungría.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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