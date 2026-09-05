Nayib Bukele desmiente rumores sobre reservas de Bitcoin tras acuerdo con el FMI

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió las versiones de prensa que aseguraban que su gobierno había cedido la totalidad de las reservas estatales de bitcoin a un operador privado en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario salvadoreño aclaró que la transacción con privados involucró únicamente el paquete accionario y la operatividad de la plataforma estatal Chivo, preservando de forma intacta la Reserva Estratégica de Bitcoin, valuada en US$ 618 millones.

Avances en el acuerdo financiero y restricciones a las criptomonedas

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron luego de que el FMI anunciara un acuerdo preliminar a nivel técnico para liberar un tramo de US$ 140 millones, correspondiente al programa de asistencia crediticia por un total de US$ 1.400 millones.

El FMI confirmó que la propiedad mayoritaria y la gestión operativa de la billetera virtual quedaron en manos de un operador privado, mientras que el Estado conservará una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los fondos de los usuarios. El organismo multilateral dio el visto bueno al desembolso tras constatar que las recientes adquisiciones de bitcoin por parte de la administración salvadoreña fueron financiadas mediante donaciones privadas y no con recursos del tesoro público.

Como parte de las condiciones fijadas desde que se retiró al bitcoin el estatus de moneda de curso legal en enero de 2025, el FMI remarcó que el país centroamericano no incrementará sus tenencias de criptoactivos más allá de las donaciones debidamente auditadas y documentadas.