Colapinto celebra la Pole Position de Gasly en el GP de Italia y destaca el trabajo en equipo

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) - Franco Colapinto se dirigió a los medios tras la destacada actuación del equipo Alpine en las clasificaciones del Gran Premio de Italia, celebrado en Monza. El piloto argentino de Fórmula 1 elogió el esfuerzo conjunto, en particular el de su compañero, Pierre Gasly, quien logró el mejor tiempo y partirá desde la primera posición en la carrera del domingo.

Colapinto expresó: "Es bastante increíble. Es una sorpresa del equipo también, no esperábamos hacer la Pole. Pierre hizo una Qualy muy buena, obviamente". Además, compartió sus reflexiones sobre su propio rendimiento, donde finalizó octavo, aunque comenzará séptimo debido a la sanción de Antonelli: "Creo entender el porqué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre daba saltos más grandes que yo, y yo no encontraba esas mejoras que él tenía. Estuve en el mismo tiempo y después me caí un poco".

El piloto argentino también destacó la relevancia de las expectativas que había antes de la clasificación: "Quedar octavo era un muy buen resultado para nosotros ayer, y hacer la Pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo. Con ganas de mañana hacer una gran carrera e ir para adelante".

La jornada del sábado comenzó con la Q1, donde Colapinto registró un tiempo de 1:22,662. Posteriormente, mejoró su posición en la Q2, completando la vuelta en 1:22,40, finalizando octavo, por delante de pilotos como Lewis Hamilton y Charles Leclerc. En la Q3, el argentino anotó 1:22,220, terminando octavo y partiendo séptimo por la sanción a Kimi Antonelli de Mercedes, quien sufrió un cambio en su unidad de potencia.

Por su parte, Pierre Gasly brilló en la Q3, logrando un tiempo de 1:21,786, superando a George Russell de Mercedes por solo 60 milésimas y a Oscar Piastri de McLaren por 180 milésimas. Gasly buscará repetir su victoria de 2020 en este mismo circuito.

Colapinto también fue consultado sobre las mejoras en su vehículo: "Las mejoras fueron muy buenas. Las mejoras desde la carrera pasada dieron un salto muy grande. Eso fue muy positivo. Obviamente, en mi caso, debo aprender un poco de la Qualy de Pierre, cada vuelta que hacía mejoraba. En mi caso debo entender eso y dar un salto para el futuro".