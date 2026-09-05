Stefanos Tsitsipas se erige como el defensor del revés a una mano en el US Open 2026

NUEVA YORK — Stefanos Tsitsipas se ha posicionado como el defensor del revés a una mano en el tenis, tras su clasificación a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos. El tenista griego se convirtió en el único jugador en avanzar en Flushing Meadows con este golpe, que se encuentra en peligro de extinción.

"Quisiera iniciar un movimiento, tal vez un hashtag #KeepOneHanderAlive", comentó Tsitsipas en la entrevista posterior a su victoria sobre el checo Jiri Lehecka con un marcador de 2-6, 6-1, 7-6 (3), 6-1. "No deseo que este golpe desaparezca, así que espero que las generaciones más jóvenes puedan mantenerlo vivo. Estoy aquí para ayudar en lo que pueda", agregó.

Con la eliminación de otros exponentes como Lorenzo Musetti y Denis Shapovalov, la carga del revés a una mano recae en el actual número 53 del mundo. Esta situación pone en riesgo una tradición que se remonta a 1877, donde siempre ha habido al menos un jugador con revés a una mano en las semifinales de uno de los cuatro torneos de Grand Slam.

"Tengo una racha de 150 años que salvar", publicó Tsitsipas en X, refiriéndose a la ausencia de jugadores con este estilo en las etapas finales del torneo en 2026. La leyenda suiza Roger Federer también ha expresado su preocupación sobre el declive del revés a una mano, señalando que muchos entrenadores prefieren enseñar el revés a dos manos, ya que es más fácil de aprender.

Federer argumenta que diversos factores, como la tecnología de las raquetas, el tipo de pelotas y la evolución de las canchas, han contribuido a esta tendencia. "Creo que la suma de todos esos factores ha llevado a que veamos muchos más reveses a dos manos", afirmó el campeón de 20 títulos de Grand Slam.

En su búsqueda por recuperar su mejor nivel, Tsitsipas ha enfrentado un año complicado, marcado por problemas físicos que lo llevaron a ser eliminado en la segunda ronda de los tres primeros Grand Slam de 2026. "Había dejado de disfrutar de los entrenamientos porque me dolía el cuerpo", confesó el griego, quien ahora se siente optimista al poder entrenar sin molestias.

Para continuar su camino en el US Open, Tsitsipas se medirá el domingo contra el estadounidense Ben Shelton, octavo sembrado del torneo. A pesar de sus dificultades recientes, el griego, subcampeón de Roland Garros en 2021 y de Australia en 2023, se muestra esperanzado y decidido a dejar su huella en este torneo.