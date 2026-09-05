Explosiones en un cuartel militar de Bolivia dejan dos muertos y 59 heridos

FOTO: Ambulancias, camiones bomberos y trabajadores médicos de emergencia acudieron al Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 "Libertador Simón Bolívar".

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Al menos dos personas murieron, siete quedaron desaparecidas y otras 59 resultaron heridas tras dos explosiones registradas en el Regimiento Bolívar, cerca de La Paz, según informó Agencia Noticias Argentinas.

El establecimiento militar está ubicado en el municipio Boliviano de Viacha, situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, informó medios locales citando a la Policía.

Ambulancias, camiones bomberos y trabajadores médicos de emergencia acudieron al Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 "Libertador Simón Bolívar", tras escucharse las detonaciones, detalló Xinhua.