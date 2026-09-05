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Explosiones en un cuartel militar de Bolivia dejan dos muertos y 59 heridos

Ambulancias, camiones bomberos y trabajadores médicos de emergencia acudieron al Centro General de Mantenimiento del ejército.

05/09/2026 | 15:54Redacción Cadena 3

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Ambulancias, camiones bomberos y trabajadores médicos de emergencia acudieron al Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2

FOTO: Ambulancias, camiones bomberos y trabajadores médicos de emergencia acudieron al Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 "Libertador Simón Bolívar".

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Al menos dos personas murieron, siete quedaron desaparecidas y otras 59 resultaron heridas tras dos explosiones registradas en el Regimiento Bolívar, cerca de La Paz, según informó Agencia Noticias Argentinas.

El establecimiento militar está ubicado en el municipio Boliviano de Viacha, situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, informó medios locales citando a la Policía.

Ambulancias, camiones bomberos y trabajadores médicos de emergencia acudieron al Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 "Libertador Simón Bolívar", tras escucharse las detonaciones, detalló Xinhua.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Dos explosiones en un cuartel militar en Bolivia resultaron en dos muertes y 59 heridos.

¿Dónde ocurrió?
El incidente tuvo lugar en el Regimiento Bolívar, en Viacha, cerca de La Paz.

¿Cuándo ocurrieron las explosiones?
Las explosiones se registraron el 5 de septiembre de 2026.

¿Quiénes fueron afectados?
Al menos dos personas murieron, siete están desaparecidas y 59 resultaron heridas.

¿Qué acciones se tomaron?
Se enviaron ambulancias y equipos de emergencia al lugar para atender a los heridos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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