Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte: "Tenemos que respetar la ley y trabajar en ese sentido"

El flamante integrante del máximo tribunal provincial sostuvo que las decisiones adoptadas dentro del marco constitucional deben ser respetadas y remarcó la necesidad de mantener el equilibrio entre los distintos poderes del Estado.

Maciel también se refirió a la relación entre el Poder Judicial y las leyes sancionadas por el Legislativo. “Soy un convencido de que los acuerdos que se generan dentro del camino constitucional tienen que ser respetados y tenemos que aggiornarnos a las reglas de la democracia”, afirmó.

En ese sentido, planteó que cada poder debe actuar dentro de sus atribuciones y explicó que la Justicia tiene la función de controlar la constitucionalidad de las decisiones, mientras que los otros poderes también deben ejercer una suerte de autorrestricción para preservar el equilibrio institucional.

Sobre la posibilidad de que la Justicia revierta decisiones tomadas en otros ámbitos, señaló que el Poder Judicial tiene el control sobre los actos inconstitucionales, pero insistió en que no se trata de “avasallar un poder sobre el otro”.

El nuevo ministro también anticipó uno de los ejes que pretende impulsar durante su gestión: la incorporación de nuevas tecnologías al sistema judicial. “Voy a trabajar para que las nuevas tecnologías se puedan aggiornar a la Justicia actual y para que podamos acelerar, porque a veces la Justicia que no es rápida, a veces no llega a ser Justicia”, sostuvo.

Maciel, quien destacó su vínculo con el interior provincial, señaló además que buscará que los distintos juzgados tengan condiciones similares. “Es importante para mí personalmente que todos los juzgados tengan las mismas posibilidades y que todos los justiciables tengan las mismas posibilidades”, afirmó.

Finalmente, vinculó estas propuestas con la renovación de la Corte y ratificó su intención de trabajar sobre el funcionamiento del sistema. Su planeo apunta a una Justicia más ágil, con mayor incorporación tecnológica y respetuosa de los acuerdos alcanzados dentro del marco constitucional.

Informe de Matías Arrieta.