Humo y alerta: más de 1.300 hectáreas quemadas en las islas frente a Rosario

El olor a humo que invadió a la ciudad desde la madrugada del viernes no fue una simple percepción. Detrás de esa molestia cotidiana se esconde una realidad alarmante: más de 1.300 hectáreas están actualmente en llamas en las islas del Paraná, frente al cordón industrial santafesino.

Así lo confirmaron a Cadena 3 Rosario desde la Secretaría de Políticas Ambientales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que monitorea la zona con imágenes satelitales y mediciones de calidad del aire.

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?? DETECTARON MÁS DE 1.300 HECTÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN LAS ISLAS



La Universidad Nacional de Rosario detectó focos activos de incendio en las islas de Entre Ríos, frente a la zona comprendida entre San Lorenzo y Ramallo.



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Según el relevamiento, los focos activos se extienden desde San Lorenzo hasta Ramallo, abarcando un extenso frente de humedales. “Tenemos aproximadamente entre Villa Gobernador Gálvez y Ramallo unas 800 hectáreas de fuego activas, y entre Rosario y San Lorenzo unas 550 más”, detalló Matías De Bueno, secretario de Políticas Ambientales de la UNR, en diálogo con este medio. El funcionario advirtió que la superficie quemada se ha duplicado en los últimos tres días y que, sin lluvias a la vista, el panorama es incierto.

El humo, que se percibe con claridad cuando el viento sopla del este, noreste o sureste, no solo genera malestar, sino que representa un riesgo para la salud, especialmente para quienes padecen afecciones respiratorias. “No se veía, pero se sentía en el olfato. Y nos trae malos recuerdos”, reflejó el periodista que condujo la entrevista, aludiendo a los episodios de incendios recurrentes en la zona.

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Ante la gravedad de la situación, desde la UNR ya elevaron una denuncia digital a la Fiscalía Federal de Victoria, con datos georreferenciados de los terrenos afectados. La mayoría de las áreas incendiadas pertenecen a la Reserva Natural Islas de Victoria, un ecosistema protegido de humedales. Además, las mismas imágenes fueron remitidas al Ministerio de Ambiente de la provincia, tanto para que evalúe acciones administrativas como para coordinar con Entre Ríos medidas conjuntas.

Consultados sobre las posibles causas, las autoridades no dudaron en señalar la intencionalidad. “Parece ilógico pensar que fueran todas causas naturales. Los focos aparecen en distintos puntos al mismo tiempo, en lugares que históricamente se queman en esta época”, señaló De Bueno, reforzando la sospecha de que la mano del hombre está detrás de estos incendios.

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Mientras tanto, la expectativa está puesta en la evolución del fuego. “O se apaga porque encuentra un cortafuegos natural, como un arroyo, o se lo ataca directamente”, explicó el funcionario. Aunque se prevé un fin de semana sin mayores novedades, la rotación del viento puede cambiar el escenario en cualquier momento.

El reclamo de fondo vuelve a instalarse en la agenda: la protección de los humedales, la prevención de quemas intencionales y la necesidad de un abordaje integral entre provincias para evitar que el fuego y el humo sigan cruzando el río y afectando a miles de personas.

Informe de Agostina Meneghetti.