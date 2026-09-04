FOTO: La Pastoral Judicial alerta sobre el nuevo régimen penal juvenil y su impacto en la vulnerabilidad infantil

La Pastoral Judicial instó a las autoridades a implementar medidas que eviten que el nuevo régimen penal juvenil incremente la vulnerabilidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes en Argentina.

Este pronunciamiento fue emitido justo antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. En este contexto, se enfatizó que la privación de libertad debe ser considerada como una medida excepcional de última instancia.

La Pastoral Judicial también expresó su preocupación por la situación social de las infancias, citando datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que revelaron que durante el año pasado, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes vivían en hogares en situación de pobreza y que más del 10% se encontraba en la indigencia.

En este marco, la entidad manifestó su inquietud respecto al impacto que podría tener el nuevo régimen penal en menores que se encuentran en situaciones de exclusión, haciendo especial hincapié en los contextos donde el Estado se repliega y el narcotráfico avanza.

Además, el documento recuperó las "Reglas Papa Francisco para el trato de personas excluidas" y recordó que no se debe castigar con prisión a quienes son víctimas de situaciones generadas por la exclusión, violencias estructurales o limitaciones materiales.