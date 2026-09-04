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La Pastoral Judicial alerta sobre el nuevo régimen penal juvenil y su impacto en la vulnerabilidad infantil

La Pastoral Judicial instó a que la privación de libertad sea una medida excepcional, alertando sobre la pobreza infantil y el avance del narcotráfico en el país.

04/09/2026 | 17:12Redacción Cadena 3

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La Pastoral Judicial alerta sobre el nuevo régimen penal juvenil y su impacto en la vulnerabilidad infantil

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La Pastoral Judicial instó a las autoridades a implementar medidas que eviten que el nuevo régimen penal juvenil incremente la vulnerabilidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes en Argentina.

Este pronunciamiento fue emitido justo antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años. En este contexto, se enfatizó que la privación de libertad debe ser considerada como una medida excepcional de última instancia.

La Pastoral Judicial también expresó su preocupación por la situación social de las infancias, citando datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que revelaron que durante el año pasado, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes vivían en hogares en situación de pobreza y que más del 10% se encontraba en la indigencia.

En este marco, la entidad manifestó su inquietud respecto al impacto que podría tener el nuevo régimen penal en menores que se encuentran en situaciones de exclusión, haciendo especial hincapié en los contextos donde el Estado se repliega y el narcotráfico avanza.

Además, el documento recuperó las "Reglas Papa Francisco para el trato de personas excluidas" y recordó que no se debe castigar con prisión a quienes son víctimas de situaciones generadas por la exclusión, violencias estructurales o limitaciones materiales.

Lectura rápida

¿Qué advirtió la Pastoral Judicial?
Advirtió sobre el riesgo de que el nuevo régimen penal juvenil agrave la vulnerabilidad de los menores.

¿Qué establece la Ley 27.801?
Establece la responsabilidad penal desde los 14 años y enfatiza que la privación de libertad debe ser excepcional.

¿Cuál es la situación de la pobreza infantil?
Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en Argentina viven en hogares pobres, según datos de la UCA.

¿Qué preocupa a la Pastoral Judicial?
El impacto del nuevo régimen en menores en situaciones de exclusión y el avance del narcotráfico.

¿Qué son las "Reglas Papa Francisco"?
Son principios que proponen no castigar con prisión a personas afectadas por situaciones de exclusión o violencia estructural.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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