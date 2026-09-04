Fórmula 2: Nicolás Varrone finaliza decimoséptimo en la clasificación del GP de Italia

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- El argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) no logró destacarse en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 2, donde terminó en la decimoséptima posición.

Varrone, que enfrenta una preocupante serie de resultados negativos, marcó un tiempo de 1:32,202, quedando a casi un segundo del líder de la sesión, el brasileño Rafael Camara (Invicta Racing).

Con este desempeño, Varrone no se vio favorecido por la normativa de grilla invertida que aplica en la carrera sprint, que invierte las posiciones de los primeros 12, lo que hace que necesite una actuación casi perfecta para sumar puntos en el "Templo de la Velocidad" de Monza.

Después de un inicio prometedor en la categoría, donde había conseguido puntos en Miami y Montreal al finalizar cuarto y sexto respectivamente, Varrone ha caído en una racha de resultados adversos que lo han relegado al decimonoveno lugar en el campeonato de pilotos, entre 22 competidores.

La actividad del GP de Italia de Fórmula 2 proseguirá este sábado con la carrera sprint, programada para las 9:15, y la carrera principal se llevará a cabo el domingo a las 4:45 de la madrugada.