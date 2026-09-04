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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

El sorteo número 5459 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 4 de septiembre a las 12:00, destacando el número 4716 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Anillo)".

04/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 5459 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 4716, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4716
2° 2990
3° 3314
4° 0570
5° 1055
6° 7981
7° 1486
8° 4326
9° 6955
10° 4264
11° 7279
12° 6801
13° 5378
14° 1260
15° 8564
16° 2182
17° 2764
18° 9604
19° 5713
20° 1028

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5459 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 4 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 4716, correspondiente a "A primera (Anillo)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.

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