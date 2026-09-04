Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

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El número de sorteo 5459 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 4716, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4716

2° 2990

3° 3314

4° 0570

5° 1055

6° 7981

7° 1486

8° 4326

9° 6955

10° 4264

11° 7279

12° 6801

13° 5378

14° 1260

15° 8564

16° 2182

17° 2764

18° 9604

19° 5713

20° 1028