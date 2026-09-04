Ratifican condenas a familia por trata de personas y matrimonio infantil en San Juan

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas de diez años de prisión impuestas a un matrimonio y su hijo, quienes captaron, trasladaron y explotaron a una adolescente de entre 13 y 16 años, obligándola a casarse con su hijo de 20 años. La decisión fue comunicada el pasado 4 de septiembre.

El juez Daniel Petrone desestimó la apelación presentada por los tres acusados, enfatizando que su pertenencia a la comunidad gitana y su invocación de costumbres no justifican su exoneración de responsabilidad penal.

En mayo, el Tribunal Oral Federal de San Juan demostró que la víctima de 13 años fue captada mediante un "precio dotal" de $825 mil. Luego de contraer matrimonio, la joven sufrió explotación laboral, doméstica y abusos físicos severos.

El fallo del juez Daniel Doffo también estableció una reparación económica de $75 millones a favor de la joven, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, según reporta el portal Fiscales.

Detalles del caso

Los imputados, Isabel y Alberto Cristo, sometieron a la adolescente V.S.Y. a un matrimonio forzado con su hijo Franco, de 20 años, entre marzo y abril de 2022 en Neuquén. Para formalizar la unión, entregaron $825 mil a los padres de la joven. La fiscalía también acusó a Franco de haber mantenido relaciones sexuales con la menor, que era virgen, al menos tres veces durante el rito matrimonial, lo que resultó en un embarazo.

Posteriormente, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde permaneció hasta diciembre de 2024, siendo sometida a servidumbre sexual, doméstica y laboral. En su testimonio, la joven relató haber sido golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, insultada y amenazada. Además, la obligaron a realizar ventas ambulantes en condiciones extremas y a llevar a cabo todas las tareas del hogar, entregando todo el dinero a los acusados bajo amenazas.

En diciembre de 2024, V.S.Y. se trasladó a San Juan junto a Franco y su hijo, volviendo a vivir con su familia de origen. Sin embargo, el 5 de abril de 2025, Isabel y Alberto Cristo llegaron a la provincia y, aprovechando un momento de distracción, intentaron obligar a la joven a regresar a Santa Fe.

Durante un intento de escape en Caucete, la víctima fue perseguida por Isabel, pero el incidente fue denunciado al 911, lo que llevó a la intervención policial y al rescate de la joven y su hijo.