En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

Falistocco confirmó que se va de la Corte en noviembre: "Hay que asumir las críticas y mejorar"

El ministro del máximo tribunal provincial habló con Cadena 3 sobre su salida, la renovación del cuerpo y los desafíos pendientes. Además, defendió el trabajo realizado y reconoció que el Poder Judicial debe responder a los cuestionamientos de la sociedad.

04/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco.

FOTO: El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Falistocco confirmó que se va de la Corte en noviembre: "Hay que asumir las críticas y mejorar"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Roberto Falistocco confirmó a Cadena 3 que dejará su cargo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en noviembre de 2026. El magistrado, que acumulará 35 años de trabajo en el máximo tribunal provincial, se refirió también a la renovación del cuerpo y aseguró: “Yo me voy en noviembre, como lo tengo dicho. Así que quedará con los nuevos y seguramente van a ser un buen equipo”.

Falistocco destacó el funcionamiento de la actual integración de la Corte y defendió los avances alcanzados en los últimos años. “Es una Corte que está afianzada, está al día en su trabajo y con muchos proyectos en los últimos años. Algunos ya se concretaron y otros están en vías de concretarse, que redunda en un mejor servicio de Justicia”, sostuvo.

Consultado sobre si deja cuestiones pendientes, respondió: “Muchos”, aunque aclaró que “todo tiene su tiempo” y que quienes lleguen deberán continuar con esos proyectos. Además, reconoció las críticas que recibe el Poder Judicial: “Sabemos que en la opinión de la gente ha sido siempre blanco de críticas, pero hay que asumirla y tratar siempre de mejorarlo”.

Por último, reivindicó el rol de la Justicia y señaló que se trata de un servicio destinado a “resolver conflictos”, porque “el que gana está contento y el que pierde protesta”. Sus declaraciones se dan mientras continúa la polémica por la reforma jubilatoria y la resolución de la Corte, cuestionada por el Gobierno provincial, que había reclamado un pronunciamiento del máximo tribunal.

Informe de Matías Arrieta.

Lectura rápida

¿Quién dejó su cargo en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe?
Roberto Falistocco confirmó que dejará su cargo en noviembre de 2026.

¿Cuántos años trabajó Falistocco en la Corte?
Acumulará 35 años de trabajo en el máximo tribunal provincial.

¿Qué destacó Falistocco sobre la Corte actual?
Destacó que es una Corte afianzada, al día en su trabajo y con muchos proyectos.

¿Qué críticas recibió el Poder Judicial según Falistocco?
Reconoció que siempre ha sido blanco de críticas en la opinión de la gente.

¿Qué polémica se menciona en el artículo?
Se menciona la polémica por la reforma jubilatoria y la resolución de la Corte cuestionada por el Gobierno provincial.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf