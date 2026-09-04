Falistocco confirmó que se va de la Corte en noviembre: "Hay que asumir las críticas y mejorar"

Roberto Falistocco confirmó a Cadena 3 que dejará su cargo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en noviembre de 2026. El magistrado, que acumulará 35 años de trabajo en el máximo tribunal provincial, se refirió también a la renovación del cuerpo y aseguró: “Yo me voy en noviembre, como lo tengo dicho. Así que quedará con los nuevos y seguramente van a ser un buen equipo”.

Falistocco destacó el funcionamiento de la actual integración de la Corte y defendió los avances alcanzados en los últimos años. “Es una Corte que está afianzada, está al día en su trabajo y con muchos proyectos en los últimos años. Algunos ya se concretaron y otros están en vías de concretarse, que redunda en un mejor servicio de Justicia”, sostuvo.

Consultado sobre si deja cuestiones pendientes, respondió: “Muchos”, aunque aclaró que “todo tiene su tiempo” y que quienes lleguen deberán continuar con esos proyectos. Además, reconoció las críticas que recibe el Poder Judicial: “Sabemos que en la opinión de la gente ha sido siempre blanco de críticas, pero hay que asumirla y tratar siempre de mejorarlo”.

Por último, reivindicó el rol de la Justicia y señaló que se trata de un servicio destinado a “resolver conflictos”, porque “el que gana está contento y el que pierde protesta”. Sus declaraciones se dan mientras continúa la polémica por la reforma jubilatoria y la resolución de la Corte, cuestionada por el Gobierno provincial, que había reclamado un pronunciamiento del máximo tribunal.

Informe de Matías Arrieta.