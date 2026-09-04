Fórmula 1: Colapinto 9°, Leclerc y Hamilton ponen a soñar a Italia desde el comienzo en Monza

Charles Leclerc marcó el ritmo en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en el Autodromo Nazionale di Monza -5.793 mts.-, liderando un doblete para Ferrari, seguido de su compañero Lewis Hamilton, mientras que George Russell, de Mercedes, fue tercero. Franco Colapinto de Alpine se llevó un muy buen 9° lugar.

El argentino, que recibe por primera vez, este fin de semana, las mejoras que su equipo preparó para el A526 en la segunda parte del año, fue consistente, gradualmente mejoró sus tiempos y con las gomas rojas -blandas- quedó a 1.020s de Leclerc sobre el final del ensayo. Lamentando haber podido -incluso- quedar más arriba, porque tras dos excelentes primeros sectores, sufrió un pequeño desliz en el último en el que resignó un par de décimas. Su compañero, en esta tanda, fue el 'rookie' Paul Aron, 10° a 0.149s de su marca. Para el equipo Alpine fue un día duro, tras recibir la comunicación de FIA del retiro del 3° puesto de Pierre Gasly en Mónaco. Lo que les deja 6° en Constructores.

En la fase de la sesión en la que muchos cambiaban a neumáticos blandos para sus tandas rápidas, Leclerc marcó el mejor tiempo con el compuesto medio, registrando 1m 23.008s, una marca que se mantuvo hasta el final de la hora.

La primera sesión de entrenamientos libres en Monza contó con la presencia de varios nombres en la tabla de tiempos, incluyendo a cuatro novatos. Ayumu Iwasa pilotaba el Red Bull de Max Verstappen, mientras que Alex Albon, de Williams, cedió su puesto a Luke Browning. Paul Aron regresó al volante del Alpine de Pierre Gasly y Colton Herta disputó su tercera vuelta de la temporada en sustitución de Sergio Pérez, de Cadillac.

Por su parte, Liam Lawson afrontaba su segundo fin de semana consecutivo con Red Bull, sustituyendo al lesionado Isack Hadjar. Esto significó que Yuki Tsunoda también tuvo otra oportunidad en el asiento de Lawson en Racing Bull.

Iwasa lideró la salida en un grupo de coches bajo un sol radiante, dando comienzo la FP1 a las 12:30 hora local. La mayoría de los pilotos lucieron neumáticos duros en sus primeras vueltas, mientras que algunos optaron por los compuestos medio o blando.

Con la pista llena desde el principio, el tráfico resultó ser un problema para algunos, incluidos los novatos. Iwasa se quejó de Aron tras encontrarse con el Alpine que iba delante de él en la trazada ideal. Mientras tanto, Russell marcó el mejor tiempo durante el primer cuarto de la sesión, con una vuelta de 1m 23.802s, superando a Lando Norris por casi cuatro décimas.

Poco después, se mostraron las banderas amarillas cuando Herta se detuvo en pista por un posible problema hidráulico. El equipo le pidió al piloto estadounidense que detuviera el coche. Posteriormente, se desplegó el coche de seguridad virtual antes de que la sesión se interrumpiera con bandera roja mientras los comisarios trabajaban para retirar el MAC-26.

Cuando se reanudó la acción, con poco más de la mitad de la FP1 restante, Norris lideraba la tabla de tiempos con 1m 23.719s al regresar los pilotos a la pista. Algunos habían cambiado a neumáticos blandos para sus primeras vueltas rápidas, incluyendo a los Mercedes, Russell y Kimi Antonelli.

Si bien esto colocó inicialmente a Russell en la cima, Leclerc pronto superó el tiempo del británico con neumáticos medios, marcando una vuelta de 1m 23.008s, sin duda brindando a los 'tifosi' un motivo para celebrar.

Este tiempo colocó al monegasco tres décimas por delante de Russell, con Hamilton en tercer lugar y Antonelli, luciendo un casco especial inspirado en Valentino Rossi para su carrera de casa, en cuarto lugar. Mientras tanto, Aron volvió a provocar la ira de otro piloto, ya que Tsunoda se quejó por radio de que el estonio se interponía en su camino.

La última sesión de entrenamientos de Herta terminó prematuramente debido a un posible problema hidráulico en el Cadillac.

Durante el último cuarto de la sesión, la pista se mantuvo concurrida mientras los equipos y pilotos completaban sus programas. Hamilton fue uno de los que mejoró y ascendió a la segunda posición, a menos de dos décimas de su compañero de equipo.

El tiempo de referencia anterior de Leclerc resultó imbatible, liderando el doblete de Ferrari, mientras que Russell quedó tercero a tres décimas del liderato. Lawson se hizo con la cuarta posición en el Red Bull, seguido de Antonelli y Norris. Arvid Lindblad (Racing Bull), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine) y Aron completaron el top 10.

Oscar Piastri (McLaren) se ubicó en la undécima posición, por delante de Tsunoda y Nico Hulkenberg (Audi), mientras que Ollie Bearman (Haas, con un coche mejorado) se hizo con la decimocuarta. Browning fue decimoquinto, seguido por el otro Williams de Carlos Sainz. A continuación, Iwasa, Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac) y Lance Stroll (otro Aston Martin) completaron el top 10.

Mientras tanto, Herta completó la clasificación tras dar solo cinco vueltas antes de su salida de pista.

Los pilotos y los equipos tendrán ahora la oportunidad de reunirse y analizar sus datos antes de la segunda sesión de entrenamientos libres, que tendrá lugar a las 16:00 hora local.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte, fotografías de formula1.com y Bullet Sport Management. Edición y redacción: Marcelo Cammisa