Video: dos chicos viajaron colgados de un colectivo en movimiento en la zona de La Florida

FOTO: Los jovenes viajaban en la parte trasera de la línea Expreso.

Dos chicos fueron vistos viajando colgados de un colectivo de la línea Expreso, en inmediaciones de Rondeau y Martín Fierro, en la zona de La Florida. Ambos permanecían sujetos en la parte exterior de la unidad mientras el vehículo circulaba por la zona.

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Según se observa en un video, los jóvenes viajaban a una velocidad importante y permanecían aferrados al colectivo durante el trayecto. La situación ocurrió sobre uno de los carriles de la avenida, mientras el resto del tránsito continuaba circulando.

El registro muestra a los dos chicos ubicados en el exterior del colectivo, en un sector próximo a la parte trasera de la unidad de la línea Expreso.