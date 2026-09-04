Video: dos chicos viajaron colgados de un colectivo en movimiento en la zona de La Florida
El episodio ocurrió sobre Rondeau, a la altura de Martín Fierro, en la zona norte rosarina. Los jóvenes permanecieron sujetos a la parte exterior de la unidad mientras avanzaba. En la nota, las imagenes.
04/09/2026 | 09:25Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los jovenes viajaban en la parte trasera de la línea Expreso.
Dos chicos fueron vistos viajando colgados de un colectivo de la línea Expreso, en inmediaciones de Rondeau y Martín Fierro, en la zona de La Florida. Ambos permanecían sujetos en la parte exterior de la unidad mientras el vehículo circulaba por la zona.
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Según se observa en un video, los jóvenes viajaban a una velocidad importante y permanecían aferrados al colectivo durante el trayecto. La situación ocurrió sobre uno de los carriles de la avenida, mientras el resto del tránsito continuaba circulando.
El registro muestra a los dos chicos ubicados en el exterior del colectivo, en un sector próximo a la parte trasera de la unidad de la línea Expreso.
Lectura rápida
1. ¿Qué sucedió con los chicos?
Los chicos fueron vistos viajando colgados de un colectivo de la línea Expreso.
2. ¿Quiénes estaban involucrados en el incidente?
Dos chicos fueron los que se colgaron del colectivo.
3. ¿Cuándo ocurrió la situación?
La situación ocurrió mientras el colectivo circulaba por la zona de La Florida.
4. ¿Dónde se registró el hecho?
El hecho se registró en inmediaciones de Rondeau y Martín Fierro.
5. ¿Cómo viajaban los chicos?
Los chicos viajaban aferrados al colectivo a una velocidad importante en el exterior de la unidad.