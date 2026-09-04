FOTO: La salud sexual en Argentina: un llamado urgente a la prevención y concientización

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) – Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) han alcanzado cifras alarmantes en Argentina, mientras que el uso del preservativo ha caído a niveles críticos. En el Día Mundial de la Salud Sexual, los profesionales de la salud hacen un llamado a erradicar la falsa sensación de seguridad en la población.

De acuerdo con un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el Día Mundial de la Salud Sexual (DMSS), que se conmemora cada 4 de septiembre, es una iniciativa impulsada por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Esta jornada reúne a especialistas, activistas, educadores e investigadores de todo el mundo para abordar un tema de relevancia global.

"La sexualidad no solo involucra el placer, el respeto y el consentimiento, sino que también exige cuidado. Sin embargo, las estadísticas en nuestro país son preocupantes: apenas el 15% de los argentinos utiliza preservativo de manera habitual, y en el caso de los adolescentes, esta cifra se reduce a un alarmante 5%", destacó la Dra. Valeria Valko.

Es importante destacar que el concepto de "salud sexual" abarca diversas áreas, incluyendo ITS, VIH, sífilis, anticoncepción, embarazo adolescente, salud reproductiva y acceso a IVE/ILE, así como el cáncer de cuello uterino relacionado con el VPH.

El impacto es directo

Según estimaciones del Ministerio de Salud, alrededor de 140.000 personas viven con VIH en Argentina, y aproximadamente el 13% desconoce su diagnóstico.

Además, cerca del 49% de las personas diagnosticadas lo hacen en una etapa avanzada de la enfermedad, y el 98% de los nuevos contagios de VIH se producen debido a relaciones sexuales sin protección.

Durante 2025, se notificaron 46.799 casos de sífilis, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Un 76% de estos casos corresponde a jóvenes de entre 15 y 39 años.

A pesar de que en la última década se ha observado una disminución significativa en el embarazo y la maternidad adolescente, los datos oficiales indican que el porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años ha caído de aproximadamente 15,2% a 9,0% en 2024.

"El preservativo es la única barrera efectiva contra las ITS (como sífilis, VIH, VPH o gonorrea) y, al mismo tiempo, previene embarazos no deseados. Para ser eficaz, debe utilizarse de principio a fin en cualquier tipo de relación sexual (vaginal, anal u oral)", afirmó la ginecóloga de Ospedyc.

Es fundamental recordar que muchas infecciones pueden no presentar síntomas durante años. Por ello, realizarse chequeos periódicos y testeos rápidos en clínicas de medicina general, ginecología o urología es crucial para una detección temprana.

"Hablar de salud sexual con información clara y sin tabúes es el primer paso para protegerse", concluyó la Dra. Valko.

Agencia NA