Las petroleras en Malvinas ratificaron su proyecto y minimizaron las sanciones de Milei
Las empresas Rockhopper y Navitas Petroleum aseguraron que las nuevas sanciones no afectarán su desarrollo en las islas, aunque sus acciones cayeron en el mercado tras los anuncios del presidente argentino.
FOTO: Las operadoras del proyecto Sea Lion le respondieron a Javier Milei.
Las petroleras Rockhopper y Navitas Petroleum, responsables del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, respondieron a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei y aseguraron que no esperan consecuencias materiales sobre el desarrollo del yacimiento.
Las compañías difundieron una declaración conjunta luego de que el mandatario anunciara sanciones contra las empresas que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización de la Argentina.
Las operadoras sostuvieron que continuarán con el proyecto y remarcaron que las autorizaciones bajo las cuales trabajan permanecen vigentes.
En ese sentido, afirmaron que operan con licencias petroleras otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y señalaron que cuentan con el "respaldo total y continuo" del Gobierno del Reino Unido.
Rockhopper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, consideraron además que los anuncios realizados desde Buenos Aires no modificarán el cronograma previsto para Sea Lion.
La respuesta llegó después de la cadena nacional encabezada por Javier Milei, en la que el presidente anticipó una serie de medidas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina.
El mandatario argentino anunció que el Gobierno avanzará con la inhabilitación para operar en territorio argentino de aquellas empresas involucradas, de manera directa o indirecta, en proyectos desarrollados en las islas.
Además, anticipó la firma de un decreto para acelerar la aplicación de sanciones y el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a incrementar las penalidades contra las compañías alcanzadas.
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• Qué es el proyecto Sea Lion
Sea Lion está ubicado en aguas del Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y constituye uno de los principales proyectos petroleros previstos en la zona.
El emprendimiento todavía se encuentra en etapa de desarrollo y, en caso de avanzar hasta su fase productiva, implicaría la explotación comercial de petróleo a gran escala en el archipiélago.
La Argentina considera que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin su autorización vulneran sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Rockhopper y Navitas, en cambio, ratificaron en su declaración que reconocen las licencias concedidas por las autoridades isleñas y enfatizaron el respaldo británico a esas autorizaciones.
Las compañías también remitieron a sus informes corporativos de 2025 y del segundo trimestre de 2026 para fundamentar su posición respecto del marco jurídico y las perspectivas del proyecto.
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• La reacción de los mercados tras los anuncios
Pese a que las petroleras minimizaron las consecuencias que podrían tener las medidas argentinas, sus acciones registraron bajas durante la jornada de este viernes.
Hacia las 10.30 GMT, los papeles de Rockhopper retrocedían más de un 5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas perdían alrededor de un 2% en Tel Aviv.
Las dos compañías ya habían sido objeto de sanciones argentinas por sus actividades vinculadas con Malvinas: Rockhopper fue sancionada en 2013 y Navitas en 2022.
En la zona también existen licencias de exploración en manos de otras compañías, entre ellas la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.
Milei sostuvo durante su discurso que la Argentina buscará impedir que las empresas involucradas en la explotación de recursos de las islas puedan desarrollar actividades en el territorio continental.
El Gobierno también pretende extender el alcance de las medidas a accionistas, directivos y proveedores relacionados con esos emprendimientos, además de avanzar sobre otras actividades económicas desarrolladas en Malvinas.
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Lectura rápida
¿Qué anunciaron las petroleras?
Afirmaron que las medidas de Milei no afectarán el desarrollo del proyecto Sea Lion.
¿Quién es Javier Milei?
Es el presidente de Argentina, quien anunció sanciones contra empresas que operan en Malvinas sin autorización.
¿Qué es el proyecto Sea Lion?
Es un yacimiento petrolero ubicado a 220 km de las Islas Malvinas, en desarrollo.
¿Cómo reaccionaron los mercados?
Las acciones de Rockhopper y Navitas cayeron más de un 5% y 2% respectivamente tras los anuncios.
¿Qué sanciones se anunciaron?
Se buscará inhabilitar a empresas que operen en Malvinas sin autorización y aumentar penalidades.
[Fuente: Noticias Argentinas]