FOTO: Mariano Martínez, el estudiante desaparecido, fue visto en Córdoba pero aún no se lo encuentra

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) – Alicia, madre de Mariano Martínez, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata que no ha sido localizado desde el lunes 31 de agosto, confirmó que su hijo se encuentra en la provincia de Córdoba, aunque las autoridades aún no han podido dar con su paradero.

En medio de la incertidumbre sobre el paradero del joven de 21 años, la madre declaró a los medios que ha podido identificar a su hijo en varias imágenes tomadas en comercios de Córdoba, donde dejó su currículum vitae en busca de empleo.

Alicia expresó que estas imágenes la "tranquilizaron enormemente" y que mantiene un diálogo constante con funcionarios provinciales sobre las acciones que se están llevando a cabo para encontrar a su hijo.

Hasta el momento, se desconoce la razón por la cual Martínez se encuentra en Córdoba, aunque su madre sugirió que podría estar relacionado con un congreso académico que había asistido anteriormente en la provincia, donde tuvo la oportunidad de conocer a algunos profesores.

"Seguramente pensó que no lo íbamos a dejar, que no lo íbamos a apoyar y por eso se fue sin avisar. Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a acompañar", agregó Alicia.

El lunes 31 de agosto, Mariano salió de su casa en Berazategui a las 08:00 hs con destino a la universidad. Sin embargo, en medio de sus clases, se sintió mal y decidió retirarse. Las cámaras de seguridad de la ciudad de Punta Lara lo captaron caminando por la avenida Almirante Brown y luego dirigiéndose a una parada de la Línea 275 de colectivo.

Mientras abordaba el colectivo, cerca de las 14:35 hs, envió un mensaje a su hermano informándole la contraseña de su computadora, lo que generó inquietud entre sus familiares.

Las imágenes de las cámaras mostraron que Mariano regresó a La Plata, pero se dirigió a la estación del Tren Roca con destino a Constitución, sin bajar en Berazategui. Se desconoce cómo logró llegar hasta Córdoba.

Agencia NA