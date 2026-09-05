Ataque estadounidense a buque iraní: cuatro misiles impactan cerca de la isla de Jarg

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) — Un tanquero petrolero iraní fue objeto de un ataque por parte de Estados Unidos mediante el lanzamiento de misiles, ocurrido durante la mañana del sábado a unos diez kilómetros al sur de la isla de Jarg, Irán. Esta información fue proporcionada por la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Cuatro misiles lanzados por las fuerzas estadounidenses impactaron sobre el tanquero, según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas. Las fuentes locales indicaron que, a pesar del ataque, no se registraron víctimas y todos los tripulantes fueron evacuados del barco.

Medios iraníes habían informado previamente sobre explosiones que se escucharon cerca de la isla de Jarg el mismo día del ataque. Esta situación se produce en un contexto de tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, tras los ataques previos de Estados Unidos e Israel contra el país persa el 28 de febrero.

En respuesta a estos eventos, Teherán había restringido el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, prohibiendo el paso de buques vinculados a Estados Unidos o Israel. Además, las fuerzas estadounidenses han implementado un bloqueo naval contra embarcaciones con origen o destino en puertos iraníes y zonas costeras.