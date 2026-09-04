Jornada trágica en Córdoba: dos niños de dos años murieron atacados por perros

FOTO: El pitbull que protagonizó el caso fatal de Alta Gracia.

Una nena de dos años murió este viernes después de haber sido atacada por dos perros dogos en una vivienda de barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba.

El ataque ocurrió durante la mañana, dentro de la casa de un familiar. Según la información conocida hasta el momento, los animales pertenecían al tío de la pequeña.

Tras el episodio, la nena fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde ingresó en estado crítico.

Sufrió un paro y fue derivada al Hospital de Niños

En el centro de salud sufrió un paro cardíaco. Los médicos lograron reanimarla y estabilizarla para luego disponer su traslado al Hospital de Niños, donde ingresó con heridas de extrema gravedad.

La pequeña presentaba una hemorragia masiva y debió ser sometida a una intervención quirúrgica.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, que realizó maniobras de reanimación durante más de una hora, finalmente murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el ataque.

Asistencia para los policías que intervinieron

El procedimiento también tuvo un fuerte impacto entre los efectivos policiales que participaron del operativo.

Los agentes que intervinieron en el lugar debieron recibir asistencia psicológica después de participar del procedimiento.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y las responsabilidades correspondientes.

Otro caso en Alta Gracia

Otro menor, también de dos años, falleció este viernes a la tarde tras ser atacado por un perro en la ciudad de Alta Gracia, según lo informado a Cadena 3 por el jefe de la Departamental Santa María de la Policía de Córdoba, el comisario mayor Roque Carabajal.

Sucedió en una vivienda ubicada en la calle Catamarca, esquina Cervantes, aproximadamente a las 17.

La madre de la criatura relató que un perro de raza pitbull atacó a su hijo, mientras ella se preparaba para bañar al niño.

El can pertenece a un conocido de la madre, que se encontraba en su domicilio en ese momento.

El pequeño fue trasladado al Hospital Regional Humberto Ilia, donde no pudo ser reanimado.

El animal atacó al bebé sin mediar motivo, provocándole mordeduras en varias partes del cuerpo.

A las 18, la doctora Patricia Farini confirmó el deceso del menor por un ataque mortal sin posibilidad de reanimación.

Tras la agresión, se dispuso un operativo en el que se logró capturar al perro en las inmediaciones de la vivienda.

Además, se detuvo a un hombre de más de 30 años, supuesto dueño del perro, quien fue imputado por el delito de "homicidio culposo" por Alejandro Peralta Ottonello, a a cargo de la Fiscalía de Turno 2 de Alta Gracia.

Hace menos de un mes hubo otra tragedia

La muerte de los dos pequeños ocurre menos de un mes después del fallecimiento de Salvador, un niño de 3 años que había sido atacado por perros pitbull en Córdoba.

El nuevo caso también se conoce mientras avanza el juicio por la muerte de Trinidad Ballesteros, la joven asesinada por dos dogos en la ciudad de Córdoba, por cuyo caso está siendo juzgado José Nieto.

Informe de Alejandro Bustos.