Uno de los autores de la ley para sancionar la explotación de petróleo en Malvinas respaldó a Milei

El exdiputado, exsenador nacional y exministro de Defensa Julio Martínez respaldó el anuncio realizado por Javier Milei sobre el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen en la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

En diálogo con Cadena 3, Martínez recordó que participó en la elaboración y sanción de la Ley Nacional 26.659, aprobada en 2011, que estableció sanciones para empresas que desarrollen actividades vinculadas con los recursos naturales de las islas sin autorización argentina.

“Me parece positivo que se retome el tema en estos momentos, que es absolutamente necesario”, sostuvo.

Según explicó, hace unos 15 años había comenzado a advertir sobre los proyectos británicos de exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas. En ese momento, consideró insuficientes los proyectos de declaración y pedidos de informes y planteó avanzar con una legislación que sancionara directamente a las empresas involucradas.

El proyecto fue tratado en Diputados y luego en el Senado hasta convertirse en ley.

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“Estoy convencido de que esa ley ha parado” la explotación

Martínez consideró que la normativa tuvo un efecto concreto durante los últimos años.

“Estoy convencido que esa ley ha parado en su momento y por 15 años la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas”, afirmó.

Para el exfuncionario, la decisión del Gobierno de volver a poner el tema en discusión resulta especialmente relevante por el contexto internacional y por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de la repercusión que tuvo la cuestión Malvinas en el ámbito deportivo.

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Las sanciones también alcanzarían a proveedores

Uno de los puntos que destacó Martínez es la posibilidad de que las nuevas medidas alcancen no solamente a accionistas, empresarios y directivos de las compañías involucradas, sino también a sus proveedores.

“El poder que tiene esto es inmenso y es ilimitado”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que podría haber vínculos entre empresas que operan en Vaca Muerta, compañías mineras y firmas interesadas en proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

“Vos las raspás un poquito y vas a encontrar inversores en común con las empresas que están explorando y explotando o intentando explorar y explotar en Malvinas”, afirmó.

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Para Martínez, la posibilidad de enfrentar sanciones y eventuales procesos judiciales puede funcionar como un elemento disuasivo para empresarios, inversores, gerentes y proveedores.

El costo de la presencia militar británica

El exministro de Defensa también vinculó la explotación de hidrocarburos con el financiamiento de la presencia militar británica en las islas.

Según planteó, la población de Malvinas es reducida y podría sostener su economía principalmente mediante la pesca y el turismo, pero el despliegue militar británico requiere un importante financiamiento.

“Es mucha plata y ya hay jóvenes en Inglaterra cuestionando que con sus impuestos, jóvenes y no tan jóvenes, se tenga que bancar eso”, señaló.

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Martínez sostuvo que impedir la explotación de hidrocarburos resulta estratégico porque, si las islas lograran financiarse con esos recursos, también podrían destinar parte de esos ingresos a sostener su estructura militar.

“Si lo logran van a poder autoabastecer el tema militar también y no va a ser una erogación de plata para Inglaterra”, explicó.

También pidió avanzar sobre pesca y turismo

Además de los hidrocarburos, Martínez consideró que Argentina debería analizar nuevas herramientas legales relacionadas con la pesca y el turismo en las islas.

Mencionó, como ejemplo, la posibilidad de aplicar sanciones a empresas de cruceros que operen en Malvinas y posteriormente desarrollen actividades comerciales en Argentina.

“Creo que hay que avanzar en todo lo que sea posible”, afirmó, aunque reconoció que se trata de una cuestión “más difícil y menos tangible” que la explotación de hidrocarburos.

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Qué dijo sobre los juicios en ausencia

Durante la entrevista con Cadena 3, el director periodístico Sergio Suppo consultó a Martínez sobre el anuncio de Milei de avanzar con juicios en ausencia y si esa herramienta ya estaba contemplada en la Ley 26.659.

El exlegislador aclaró que esa posibilidad no formaba parte de aquella normativa.

“Yo creo que eso corre por otro lado”, respondió, y recordó que el juzgamiento en ausencia había sido puesto en discusión en relación con la investigación por el atentado contra la AMIA y los ciudadanos iraníes acusados.

Martínez consideró que se trata de una herramienta que puede avanzar mediante otras modificaciones legales y estimó que, si el Presidente la anunció, su Gobierno debería tener estudiado el mecanismo para implementarla.

“Son muy importantes”, sostuvo sobre los juicios en ausencia.

Para el exministro, el endurecimiento de las sanciones y las herramientas legales anunciadas vuelven a colocar la cuestión de Malvinas en el centro de la agenda nacional, con el objetivo de limitar las actividades económicas que Argentina considera ilegítimas en el territorio insular y sus recursos.

Entrevista de Ahora País.