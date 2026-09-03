Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto
La advertencia se produjo en una cadena nacional, en la que el Presidente ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.
03/09/2026 | 23:06Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente Javier Milei puso el foco sobre el proyecto petrolero Sea Lion.
El presidente Javier Milei volvió a poner el foco sobre el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas, y aseguró durante la cadena nacional de este jueves que las empresas a cargo tienen previsto avanzar con la explotación offshore en los próximos meses.
El mandatario afirmó: “Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en Malvinas en los próximos meses”.
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Lo dijo en un discurso grabado, que se emitió por cadena nacional. Estuvo acompañado por su gabinete. “Las Malvinas son argentinas”, enfatizó.
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La advertencia se produjo en el marco del mensaje presidencial por la cuestión Malvinas, en el que Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y cuestionó el avance de actividades hidrocarburíferas en una zona, cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.
Qué es el yacimiento petrolero Sea Lion
Sea Lion está localizado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino. El yacimiento tendría recursos estimados en unos 1.700 millones de barriles de petróleo, mientras que el proyecto contempla una producción significativa desde aguas offshore.
El emprendimiento es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
Argentina sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía debe contar con autorización del Estado argentino y cuestionó los avances unilaterales vinculados al proyecto.
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La politóloga y el director periodístico de Cadena 3 coincidieron en que el Presidente “cambió rotundamente” su visión sobre Malvinas. Se preguntaron si las sanciones prometidas frenarán la explotación petrolífera.
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La Cancillería ya había advertido que las empresas y personas que participen directa o indirectamente de estas actividades podrían quedar alcanzadas por medidas administrativas, legales y judiciales. Además, recordó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas en años anteriores por operar sin autorización argentina.
Con su nueva declaración, Milei incorporó el inicio de la explotación petrolera de Sea Lion como uno de los puntos centrales de la posición argentina frente al desarrollo de recursos naturales en las islas y anticipó que el Gobierno seguirá actuando para defender el reclamo de soberanía.
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Lectura rápida
¿Qué es el proyecto Sea Lion?
Es un yacimiento petrolero ubicado frente a las Islas Malvinas, con recursos estimados en 1.700 millones de barriles de petróleo.
¿Quiénes operan el proyecto?
El proyecto es operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
¿Cuándo se prevé el inicio de la explotación?
Se espera que la explotación offshore comience en los próximos meses.
¿Dónde se encuentra el yacimiento?
Está localizado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino.
¿Por qué es importante el reclamo argentino?
Argentina sostiene que cualquier actividad en la zona debe contar con su autorización, dado que la soberanía sobre las islas está en disputa con el Reino Unido.