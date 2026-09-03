La vida nocturna en Sokoto: entre el ritmo del afrobeats y la vigilancia moral

FOTO: En el conflictivo norte de Nigeria, la vida nocturna convive con la inseguridad y la policía moral

SOKOTO, Nigeria — Luces multicolores iluminan la pista de baile de una discoteca que atrae a un público entusiasta en uno de los estados más conservadores de Nigeria. A pesar de la estricta moralidad religiosa y los desafíos de seguridad, la vida nocturna de Sokoto sigue prosperando.

Mientras el DJ se prepara y los camareros disponen botellas de licor, Vincent Tabat se une a la multitud que llena el local, un espacio que contrasta con la reputación conservadora del estado, conocido como la "sede del califato" por su papel en la difusión del islam en África.

El ambiente festivo en Sokoto refleja la coexistencia de una vida nocturna vibrante y un estricto código religioso, donde la policía moral, conocida como la fuerza hisbah, se encarga de hacer cumplir las leyes islámicas y las normas de comportamiento. A pesar de las redadas y la vigilancia, los asistentes a las fiestas no se dejan intimidar.

"Son casi las 2 de la madrugada, y como se puede ver, todos están afuera divirtiéndose", comenta Tabat, mientras baila al ritmo de la música a todo volumen. A pesar de la presión social, muchos consideran sus salidas nocturnas como sagradas.

Desafiando la normativa religiosa

La fuerza hisbah, encargada de velar por la moral pública, frecuentemente realiza redadas en lugares de entretenimiento, destruyendo botellas de alcohol y sancionando conductas que consideran inapropiadas. Sin embargo, los jóvenes como Benjamin Danjuma, habitual de la vida nocturna, aseguran que el ambiente en Sokoto no difiere del de otras regiones más liberales del país.

"Vivimos nuestra vida más allá de lo que cualquiera esperaría en este estado", afirma Danjuma. "Hay mucho buen ambiente. No nos quedamos atrás".

Un escape ante la adversidad

La vida nocturna se ha convertido en una vía de escape para muchos en una región marcada por la inseguridad y dificultades económicas. Oluwamayowa Idowu, fundador de una publicación cultural, destaca que, a pesar de la devastación causada por la violencia yihadista, la gente sigue buscando formas de disfrutar de la vida.

"El norte ha sido devastado por la inseguridad, pero la gente aún vive allí, y participa en la vida cotidiana", añade Idowu.

División social y religiosa

La dinámica social en Sokoto es compleja, con una población que se divide casi equitativamente entre musulmanes y cristianos. Tabat y Danjuma, aunque no musulmanes, han tenido roces con la hisbah, reflejando las tensiones existentes en torno a la aplicación de la sharía y la vida cotidiana.

Desde la reintroducción de la sharía en varios estados tras el retorno a la democracia en 1999, las tensiones en torno al federalismo y la secularidad del país han aumentado, sin que se hayan encontrado soluciones legales definitivas.

Controversias en la aplicación de la ley

La hisbah, a menudo acusada de extremismo y abuso de poder, ha enfrentado críticas por sus métodos de control. Aunque fue disuelta en 2017 por quejas sobre abusos, fue restaurada en 2024 y ha continuado imponiendo restricciones, como la reciente prohibición de contratar DJs o permitir cortes de cabello considerados inapropiados.

Usman Abdullahi Jatau, comandante de la hisbah en Sokoto, defiende su labor al afirmar que buscan garantizar "la paz y la estabilidad mediante la justicia moral". Sin embargo, analistas advierten que estos códigos sociales pueden desgastar la sociedad que ya enfrenta desafíos significativos.

El club donde Tabat disfruta de la fiesta ha establecido reglas que prohíben el ingreso de mujeres con velos, intentando mantener un equilibrio entre la moralidad religiosa y el entretenimiento. Ibrahim Nuhu, un banquero que ha observado la transformación de Sokoto, comenta sobre la creciente vitalidad de la vida nocturna en la ciudad, que ha pasado de ser aburrida a ofrecer un ambiente animado los fines de semana.