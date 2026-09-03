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Viva la Radio

Deolinda Sosa llenó de música los estudios de Cadena 3 en La Rural de Río Cuarto

La artista se presenta, junto a al pianista Santiago Llanes, en el escenario del Festival Ruralearte.

03/09/2026 | 16:40Redacción Cadena 3

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Deolinda Sosa y Gladys Salcedo en La Casa de los Artistas.

FOTO: Deolinda Sosa y Gladys Salcedo en La Casa de los Artistas.

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    Audio. Deolinda Sosa llenó de música los estudios de Cadena 3 en La Rural de Río Cuarto

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Deolinda Sosa, oriunda de Río Cuarto, compartió a Cadena 3 su emoción al participar en la Expo local. "La verdad, estoy muy feliz de estar aquí, muchísimas gracias a la radio y a todos los oyentes”, expresó con entusiasmo.

Hoy, a las 18, Sosa se presentará en el escenario de la exposición, acompañada por Santiago Llanes. "Es un orgullo poder estar presente en estos 92 años de la hermosa exposición en nuestra ciudad”, comenta.

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Deolinda también compartió su trayecto en la música: "Trabajo en la Fundación por la Cultura de aquí en Río Cuarto, y estoy retomando mis actividades como cantora”, dijo.

A lo largo de su vida, Deolinda ha admirado a grandes artistas. Recuerda con cariño haber escuchado voces que la inspiraron a convertirse en cantora.

Gladys Salcedo también formó parte del momento musical que cautivó a todos desde Río Cuarto.

Entrevista de Viva la radio.

Lectura rápida

¿Quién es Deolinda Sosa? Es una cantora oriunda de Río Cuarto que compartió su emoción por participar en la Expo local.

¿Cuándo se presentará Sosa en la Expo? Hoy a las 18 horas, acompañada por Santiago Llanes.

¿Qué expresó Deolinda sobre su participación? Se siente muy feliz y agradecida con Cadena 3 y los oyentes por la oportunidad.

¿Dónde trabaja Deolinda? En la Fundación por la Cultura de Río Cuarto, donde retoma sus actividades como cantora.

¿A quiénes admira Deolinda? Admira a grandes artistas cuyas voces la inspiraron a convertirse en cantora.

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