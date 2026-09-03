Todo lo que se conoce sobre el regreso de MasterChef Junior: jurados, conductor y estreno

FOTO: Qué se sabe del retorno de MasterChef Junior: jurados, conductor y posible fecha de estreno

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Con el cierre de Gran Hermano: Generación Dorada a la vista, el reality MasterChef se prepara para volver a la pantalla de Telefe, ajustando los últimos detalles de sus nuevas temporadas: Celebrity y Junior.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el programa conducido por Wanda Nara podría llegar a la televisión el 21 de septiembre o a finales de este mes. Sin embargo, aún no se ha confirmado una fecha específica para el lanzamiento de la edición Junior.

En las últimas horas, la reconocida cocinera Maru Botana anunció su participación como jurado en la edición de famosos y también en la versión Junior. Por su parte, el influencer y reciente ganador del reality, Ian Lucas, se unirá como jurado de la temporada destinada a los pequeños cocineros, ocupando el lugar que deja Damián Betular.

Luego de múltiples especulaciones sobre quién conduciría MasterChef Junior, se confirmó que Vero Lozano asumirá el rol, de acuerdo con lo que informó Ángel de Brito en la última emisión de LAM.

El periodista también mencionó que la nueva edición contará con al menos 17 episodios, que se emitirían probablemente "los viernes o domingos". Además, se indicó que el casting "aún no está cerrado".