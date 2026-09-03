Hallan dos cuerpos en un auto y buscan otro en el río: sospechan de doble crimen seguido de suicidio

Un grave hecho es investigado este jueves en la bajada El Espinillo, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez, luego de que un automóvil se incendiara y se reportara que un hombre se habría arrojado al río Paraná.

El llamado de emergencia ingresó al 911 a las 8.54. Según el testimonio aportado por un testigo, había un vehículo prendiéndose fuego y un hombre se habría arrojado al río desde la zona de la bajada.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios, que trabajó para sofocar las llamas del automóvil, un Chevrolet Corsa. Una vez controlado el incendio, los investigadores constataron a simple vista la presencia de dos personas calcinadas en el interior del vehículo.

Las víctimas todavía no fueron identificadas y permanecen como NN. De acuerdo con las primeras observaciones, se trataría aparentemente de un hombre y una mujer. Ante la gravedad del hallazgo, se convocó a personal de la Policía de Investigaciones para avanzar con las pericias y determinar las circunstancias del hecho.

En paralelo, efectivos de la Prefectura Naval Argentina participan del operativo de búsqueda del hombre que, según el testimonio inicial, se habría arrojado al río Paraná. La investigación busca establecer si existe una relación entre el incendio del automóvil, las dos personas encontradas en su interior y la desaparición denunciada.

La causa quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación. Los investigadores trabajan para identificar a las víctimas, localizar al hombre señalado por el testigo y reconstruir qué ocurrió en la bajada El Espinillo.