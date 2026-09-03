Hallan dos cuerpos en un auto y buscan otro en el río: sospechan de doble crimen seguido de suicidio
Ocurrió en la zona de la Bajada Espinillo, en Villa Gobernador Gálvez, cerca de Cargill, a orillas del río Paraná.
03/09/2026 | 10:44Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El auto prendido fuego.
Un grave hecho es investigado este jueves en la bajada El Espinillo, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez, luego de que un automóvil se incendiara y se reportara que un hombre se habría arrojado al río Paraná.
El llamado de emergencia ingresó al 911 a las 8.54. Según el testimonio aportado por un testigo, había un vehículo prendiéndose fuego y un hombre se habría arrojado al río desde la zona de la bajada.
Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios, que trabajó para sofocar las llamas del automóvil, un Chevrolet Corsa. Una vez controlado el incendio, los investigadores constataron a simple vista la presencia de dos personas calcinadas en el interior del vehículo.
Las víctimas todavía no fueron identificadas y permanecen como NN. De acuerdo con las primeras observaciones, se trataría aparentemente de un hombre y una mujer. Ante la gravedad del hallazgo, se convocó a personal de la Policía de Investigaciones para avanzar con las pericias y determinar las circunstancias del hecho.
En paralelo, efectivos de la Prefectura Naval Argentina participan del operativo de búsqueda del hombre que, según el testimonio inicial, se habría arrojado al río Paraná. La investigación busca establecer si existe una relación entre el incendio del automóvil, las dos personas encontradas en su interior y la desaparición denunciada.
La causa quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación. Los investigadores trabajan para identificar a las víctimas, localizar al hombre señalado por el testigo y reconstruir qué ocurrió en la bajada El Espinillo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la bajada El Espinillo? Se investiga un incendio de un automóvil y la posible desaparición de un hombre que se arrojó al río Paraná.
¿Quiénes están involucrados en el incidente? Dos personas calcinadas en el vehículo y un hombre que se habría arrojado al río, según testigos.
¿Cuándo se reportó el hecho? El llamado de emergencia se recibió el jueves a las 8.54.
¿Dónde ocurrió el incidente? En la bajada El Espinillo, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez.
¿Cómo se están llevando a cabo las investigaciones? La fiscal Noelia Navone dirige la causa y se realizan pericias para identificar a las víctimas y localizar al hombre desaparecido.