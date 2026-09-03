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Mendoza: rescatan a dos mujeres perdidas en Los Reyunos gracias a drones de la Policía

La Policía de Mendoza utilizó drones para localizar y rescatar a dos mujeres perdidas en Salto Colorado, Los Reyunos. La tecnología facilitó la búsqueda en un área de difícil acceso.

03/09/2026 | 11:42Redacción Cadena 3

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Mendoza: rescatan a dos mujeres perdidas en Los Reyunos gracias a drones de la Policía

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El pasado miércoles, alrededor de las 21, la Policía de Mendoza recibió un pedido de asistencia por parte del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) para localizar a dos mujeres que se habían perdido en la zona de Salto Colorado, en Los Reyunos. Gracias a la implementación de la Unidad Aérea No Tripulada (VANT), se activó un operativo que utilizó drones para realizar una búsqueda aérea y determinar la ubicación de las ciudadanas.

El uso de esta tecnología resultó fundamental para avanzar en un sector de difícil acceso. Los efectivos lograron divisar a las mujeres a aproximadamente 3.000 metros al este del lugar donde habían dejado su camioneta. Esta intervención permitió ampliar el radio de búsqueda de manera eficaz.

Los drones no solo ayudaron a localizar a las mujeres, sino que también fueron cruciales para iluminar y guiar al personal de la subcomisaría Villa 25 de Mayo, facilitando así el desplazamiento de los efectivos policiales hasta el punto exacto donde se encontraban las mujeres, quienes fueron guiadas de regreso a un lugar seguro.

Este exitoso rescate destaca la importancia de la tecnología en operaciones de emergencia, donde cada minuto cuenta. La capacidad de los drones para cubrir grandes áreas y proporcionar imágenes en tiempo real es un avance significativo en la búsqueda y rescate en entornos complicados.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Mendoza?
La Policía rescató a dos mujeres perdidas en Salto Colorado, Los Reyunos, utilizando drones.

¿Cómo se realizó el rescate?
Se desplegaron drones que permitieron localizar a las mujeres en un área de difícil acceso.

¿Cuándo se dio la alerta?
El pedido de asistencia fue recibido alrededor de las 21 del miércoles.

¿Dónde fueron encontradas las mujeres?
Estaban a 3.000 metros al este del lugar donde dejaron su camioneta.

¿Qué tecnología se utilizó?
Se usaron drones de la Unidad Aérea No Tripulada de la Policía de Mendoza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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