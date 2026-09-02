Aglepta presenta “Conjuro de Cámara”, un cautivador ritual de voces en Córdoba

La agrupación vocal Aglepta presentará su espectáculo “Conjuro de Cámara” este domingo 6 de septiembre, a las 21, en el Sindicato de Maravillas (Libertad 326), en la ciudad de Córdoba.

El reconocido director musical, Gustavo Maldino, explicó este miércoles en los estudios de Cadena 3 que el nombre del grupo proviene de una obra sueca dedicada a un coro de niños finlandés, la cual consiste en un conjuro con palabras inventadas pensado para dejar a los enemigos sin respuesta.

Lejos de ser una propuesta tradicional, la directora de escena Elisa Gagliano redefinió a los músicos como un "conjuro de cámara", en lugar de un conjunto convencional, bajo la premisa de que esta fórmula atávica no busca consolar al oyente, sino paralizar el aire y alterar la estructura de la materia.

Maldino aclaró que, al elaborar el repertorio, no se preocupó por seguir una lógica estrictamente musical o de estilos, sino que procuró hilvanar la propuesta dramáticamente, definiendo a los integrantes como "cantadores de historias".

Para el maestro, el texto es absolutamente "soberano", lo que significa que la música se encuentra enteramente a su servicio.

De este modo, las obras se articulan en trilogías temáticas que inician con el conjuro propiamente dicho, continúan con una leyenda alemana y prosiguen con los tres epitafios que el compositor español Rodolfo Halffter —discípulo de Manuel de Falla— escribió para la tumba de Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza a partir de los textos de Cervantes.

El ecléctico recorrido sonoro también incluye una sección más sensible integrada por la tríada de "Oración Ratona", "Manuelita" y "Chiquilín de Bachín", a las que se suman complejas sonoridades de música brasileña.

Maldino destacó que el objetivo principal es que el público se conmueva y vibre a la par de los músicos. Para lograrlo, los intérpretes priorizan disfrutar ellos mismos de la ejecución en el escenario, ya que consideran que esa es la única manera de garantizar que la vibración y el disfrute lleguen verdaderamente a la gente.

Al intentar definir el carácter singular de la agrupación, compuesta por diez personas en total, el maestro bromeó al descartar las clasificaciones convencionales: "No somos un coro, tampoco una agrupación coral, ni un grupo que canta con onda".

Con una consagrada trayectoria en el Teatro del Libertador que incluye haber dirigido durante 14 años el Coro Polifónico y el Coro de Ópera, y durante 15 años el Coro de Cámara, Maldino relativizó el peso de los extensos antecedentes académicos.

El director recordó que, al desempeñarse como jurado junto a su colega Carlos López Puccio —integrante de Les Luthiers—, solían dejar de lado las pesadas carpetas de antecedentes para enfocarse en una premisa fundamental: "Lo que importa es lo que suena".

La presentación de este domingo se perfila como una propuesta variada, diferente y sumamente atractiva para quienes buscan distanciarse de la inmediatez de la música prefabricada.

Con un guion vocal madurado a lo largo de los años a partir de la fuerza del texto, el espectáculo promete un encuentro donde la sonoridad y la palabra se fusionan de manera única.

La invitación al Sindicato de Maravillas está hecha para todos aquellos que deseen dejarse sorprender por un cautivador ritual de voces en pleno centro cordobés.