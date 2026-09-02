Charly García celebra sus 75 años con un homenaje musical en el Teatro Coliseo

FOTO: Los músicos que participaron del histórico MTV Unplugged de Charly García volverán a reunirse.

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) – Los artistas que formaron parte del emblemático MTV Unplugged de Charly García se reunirán nuevamente para rendir homenaje al músico argentino en sus 75 años.

El evento "HELLO! el unplugged" se llevará a cabo el 19 de octubre a las 20 en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, justo cuatro días antes de la celebración del cumpleaños de García, quien nació el 23 de octubre de 1951.

El espectáculo contará con la participación de Fabián "Zorrito" Von Quintiero, Fernando Samalea y los hermanos Erica y Ulises Di Salvo, quienes formaron parte de la grabación original del MTV Unplugged en 1995.

Además, Emme será la voz invitada, mientras que Santiago Maurino y Matías Mango completarán la banda, junto a otros artistas que se sumarán a la celebración.

Este espectáculo llega al Coliseo tras haber agotado entradas en 15 funciones en La Fábrica, y ofrecerá un repaso por las canciones que conformaron aquel histórico concierto, con la particularidad de que algunas de ellas serán interpretadas por sus creadores originales.

El proyecto surgió en la sala de ensayo de Fitz Roy, donde actualmente opera La Fábrica, y ha evolucionado hasta llegar a uno de los escenarios más destacados de la ciudad.

A lo largo de las presentaciones de "HELLO", han pasado como invitados artistas como Pity Álvarez, Iván Noble, Emi Brancciari, Chechi De Marcos, Benito Cerati, Cucuza Castiello y Leo García, entre otros.

La función en el Teatro Coliseo, situado en Marcelo T. de Alvear 1125, se realizará el 19 de octubre a las 20, y las entradas ya están disponibles para su compra.