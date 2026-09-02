En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Exequiel Zeballos se despide de Boca y se une al Monza en Italia: "Es un hasta luego"

El delantero argentino se marcha al fútbol italiano como nuevo refuerzo del Monza, dejando claro su deseo de volver a Boca en el futuro.

02/09/2026 | 16:45Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El

FOTO: El "Changuito" Zeballos deja a Boca para sumarse al Monza italiano.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El delantero Exequiel Zeballos ofreció sus últimas declaraciones como jugador de Boca antes de embarcarse hacia Italia, donde se unirá al Monza. El futbolista dejó la puerta abierta a un posible regreso, al afirmar que su partida es "un hasta luego".

En sus comentarios, Zeballos, de 24 años, destacó que este paso al fútbol europeo representa "un salto muy importante" en su carrera y reiteró su aprecio por el club, llamándolo "el mejor club del mundo".

La transferencia del "Changuito" fue confirmada el martes anterior, con un monto de 4 millones de euros y un 40% de plusvalía para Boca en caso de una futura venta.

Tras despedirse de Boca, donde defendió la camiseta durante la última década, Zeballos se dirigió al predio del club para saludar a sus compañeros antes de partir a Italia para integrarse al Monza, equipo de la Primera División italiana.

El jugador expresó que "Boca no es solo el mejor club del mundo, también es familia" y mencionó que extrañará a sus compañeros, destacando la figura de Leandro Paredes, a quien considera "un hermano mayor" por los consejos que le ha brindado.

Sobre las condiciones de su traspaso, Zeballos, que no renovó su contrato para facilitar la salida, subrayó su intención de no marcharse en condición de libre, asegurando que el club obtendría una compensación económica por su venta.

Agradecido por la oportunidad brindada por los hinchas, empleados del club y el presidente Juan Román Riquelme, el futbolista enfatizó que Boca es su casa y bromeó: "Nací y me dejó mi mamá en el predio".

Finalmente, Zeballos envió un mensaje motivador a los jóvenes que viven en la pensión del club, muchos de los cuales provienen del Interior del país, resaltando la importancia del apoyo de los empleados para ayudarles a cumplir sus sueños, afirmando que "si uno quiere, se hacen realidad".

El delantero se despide de Boca tras haber jugado 140 partidos, anotado 16 goles y brindado la misma cantidad de asistencias, además de haber conseguido cinco títulos, debutando en Primera División en noviembre de 2020.

Lectura rápida

¿Qué hizo Exequiel Zeballos?
Zeballos se despidió de Boca y se unió al Monza en Italia.

¿Quién es Exequiel Zeballos?
Un delantero argentino de 24 años que jugó para Boca durante 10 años.

¿Cuánto se pagó por su traspaso?
La venta se realizó por 4 millones de euros, con un 40% de plusvalía para Boca.

¿Qué dijo sobre su salida?
Exequiel mencionó que su partida es un "hasta luego" y que Boca es su casa.

¿Cuántos partidos jugó en Boca?
Zeballos disputó 140 partidos, anotando 16 goles y 16 asistencias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y ayer lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf