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EE. UU. lanza nuevos ataques en Irán: 18 muertos y 108 heridos

El Ministerio de Salud de Irán reportó que los recientes ataques de EE. UU. dejaron 18 muertos y 108 heridos. El gobierno iraní condenó estas acciones y reafirmó su compromiso de defender su soberanía.

02/09/2026 | 17:17Redacción Cadena 3

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Una bandera de Irán colgada en un edificio dañado por ataques de Estados Unidos, en Teherán.

FOTO: Una bandera de Irán colgada en un edificio dañado por ataques de Estados Unidos, en Teherán.

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El ministerio de Salud de Irán comunicó que 18 personas han fallecido y 108 resultaron heridas como consecuencia de los ataques nocturnos perpetrados por Estados Unidos, según lo informado en un comunicado publicado en el sitio web de la oficina presidencial.

En un comunicado adicional, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní expresó su más enérgica condena a lo que calificó como "actos de agresión" por parte de Estados Unidos y enfatizó la firme determinación de Irán de defender decididamente su independencia, soberanía nacional e integridad territorial.

El comunicado señala que en la noche del martes, el Gobierno estadounidense violó nuevamente la soberanía de Irán, atacando instalaciones civiles e infraestructura de servicios, lo que resultó en muertes y heridas entre los ciudadanos iraníes, además de causar daños a propiedades públicas y privadas.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos anunció en la red social X que sus fuerzas completaron con éxito una serie de ataques dirigidos a objetivos militares iraníes, justificando la operación por los recientes intentos de ataque del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y contra fuerzas estadounidenses.

Como respuesta a los ataques de Estados Unidos, Irán llevó a cabo acciones contra bases y activos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin, la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y en Emiratos Árabes Unidos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Estados Unidos realizó ataques en Irán, dejando 18 muertos y 108 heridos.

¿Quién lo informó?
El ministerio de Salud de Irán fue el encargado de dar a conocer la cifra de víctimas.

¿Cuándo sucedió?
Los ataques se llevaron a cabo la noche del martes, 1 de septiembre.

¿Dónde se registraron los ataques?
Los ataques se realizaron en diversas localidades de Irán, afectando principalmente instalaciones civiles.

¿Por qué se justificaron los ataques?
Estados Unidos justificó su acción por intentos de ataque de Irán contra buques comerciales y militares en el estrecho de Ormuz.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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