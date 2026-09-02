Despedido el jefe de policía en Mississippi tras la muerte de un niño y críticas raciales

El jefe de policía de Senatobia, una ciudad del norte de Mississippi, fue destituido el martes en medio de una creciente controversia tras la muerte de Kohen Wiley, un niño negro de solo un año, a manos de la policía. El despido de Harold Vanderford se produjo después de que el concejo municipal votara unánimemente por su destitución, a pesar de que él había presentado su renuncia.

La secretaria municipal indicó que no se ofrecieron detalles sobre los motivos de su despido, que se produce en un contexto de críticas por el uso de insultos racistas en mensajes de texto entre Vanderford y un colega, reportados por medios como The New York Times y Mississippi Today.

Kohen fue abatido el 14 de junio por agentes que respondían a una llamada por un supuesto hurto en un Walmart. Durante el incidente, la policía disparó contra el vehículo en el que viajaba el niño, causando su muerte y heridas a una mujer que lo acompañaba.

La madre del niño, Vellesiya Wiley, ha negado que ella o su amiga estuvieran involucradas en un robo, y hasta el momento no se han presentado cargos en su contra.

La muerte de Kohen ha desatado una ola de indignación en Senatobia, una pequeña ciudad de aproximadamente 8.000 habitantes, donde las tensiones entre la comunidad negra y la policía han aumentado en los últimos años. La destitución de Vanderford refleja la creciente presión pública por respuestas y una reforma en el departamento de policía local.

El concejal Demetrius Garrett expresó en Facebook que el concejo municipal tiene la responsabilidad de mantener la integridad y la confianza en el departamento de policía. Por su parte, el concejal Chris McConnell ha pedido una investigación independiente sobre la cultura y la gestión del departamento.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, que representa a la familia de Kohen, calificó la destitución de Vanderford como la "decisión correcta" y ha instado a que se publiquen las grabaciones de la cámara corporal de los oficiales involucrados en el tiroteo.

La controversia no es nueva para el departamento de policía de Senatobia, que ha enfrentado críticas por incidentes previos, incluido el arresto de un niño de 10 años por orinar en público y amenazas con una pistola Taser durante un conflicto por un espacio de estacionamiento.

Tras la muerte de Kohen, el activista Patrick Lumumba formó el Comité de Senatobia para la Rendición de Cuentas y la Transparencia, un grupo que exige respuestas sobre el tiroteo y promueve mejores prácticas policiales. Lumumba ha expresado confianza en la teniente Angelica Maze, quien asumirá el cargo de jefa interina del departamento.