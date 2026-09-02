Venado Tuerto: imputaron a dos exjefes policiales por encubrir la venta de drogas

Dos exjefes policiales fueron imputados por presuntamente encubrir el accionar de personas investigadas por la comercialización de drogas en el sur de la provincia de Santa Fe y por incumplir sus deberes como funcionarios públicos. Se trata de DHG y BND, quienes hasta su detención se desempeñaban como jefe y subjefe, respectivamente, de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto.

Las imputaciones se realizaron durante dos audiencias llevadas a cabo este miércoles ante el juez Aldo Baravalle, en los tribunales de Melincué. Por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) participaron el fiscal regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone; el fiscal de esa unidad, Luis Lagioia, y la fiscal de la Unidad Fiscal Firmat, Ana Belén Stampella.

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Ambos exuniformados habían sido detenidos el martes de la semana pasada, en el marco de seis allanamientos. Durante las audiencias, los fiscales solicitaron la prisión preventiva, aunque finalmente el juez resolvió que los imputados continúen el proceso en libertad, bajo distintas medidas cautelares.

En el caso de DHG, se dispuso que constituya domicilio en Elortondo, departamento General López, y que se presente cuatro veces por semana a firmar en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad. Además, deberá permanecer en el país, no podrá ingresar a ninguna dependencia policial, tener armas de fuego ni mantener contacto con las demás personas investigadas en el expediente.

BND, en tanto, deberá fijar domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales venadenses. También tiene prohibido salir del país, ingresar a dependencias policiales, poseer armas de fuego y comunicarse con otras personas investigadas en la causa.

Según explicó el fiscal Luis Lagioia, al exjefe de la División Microtráfico se le atribuye haber utilizado información confidencial a la que tenía acceso por su función para favorecer a una persona condenada por la Justicia Federal por la venta de drogas. “Al hombre que era Jefe del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto le atribuimos haber facilitado información confidencial a un condenado por la Justicia Federal por la venta de drogas”, señaló.

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El fiscal sostuvo que, de acuerdo con las evidencias reunidas hasta el momento, el accionar investigado habría comenzado en marzo de este año y se habría extendido hasta la semana pasada. En ese período, DHG habría advertido al vendedor de drogas sobre la realización de allanamientos, aprovechando el acceso que tenía a información de carácter reservado. Para la Fiscalía, la maniobra tuvo como finalidad frustrar los procedimientos y favorecer al investigado, garantizándole impunidad.

En cuanto a BND, la fiscal Ana Belén Stampella detalló que uno de los hechos que se le atribuyen ocurrió durante un allanamiento realizado el viernes 24 de julio en una vivienda de Firmat. El entonces subjefe de la División Microtráfico estaba a cargo del procedimiento y, según la acusación, habría aprovechado esa circunstancia para facilitar la fuga de un hombre que tenía una prohibición judicial de ingresar a la ciudad y que era investigado por la Justicia Federal por la comercialización de estupefacientes.

Stampella explicó que, antes de que ingresara a la vivienda el grupo táctico que debía realizar el procedimiento, BND habría entrado por sus propios medios, a punta de pistola, y habría advertido: “Afuera o los quemo”. De acuerdo con la hipótesis fiscal, actuó de esa manera porque sabía que dentro del inmueble se encontraba la persona investigada por la venta de drogas, a quien conocía.

Además, al exfuncionario se le atribuyó no haber confeccionado el acta correspondiente para dejar constancia de la presencia del presunto vendedor de drogas en la vivienda y de su posterior fuga.

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Por estos hechos, a DHG se le atribuyó la presunta autoría de los delitos de encubrimiento doblemente agravado —por su condición de funcionario público y por tratarse de un delito especialmente grave—, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos.

A BND, por su parte, se le imputó la presunta autoría de encubrimiento agravado, debido a su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación continúa mientras ambos exintegrantes de la PDI permanecen sujetos a las medidas cautelares dispuestas por el juez.