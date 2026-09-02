En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Boca

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Mastantuono se reunió con Batistuta y el encuentro emocionó a los hinchas de la Fiorentina

El joven argentino se encontró con el histórico delantero de la "Viola".

02/09/2026 | 19:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mastantuono y Batistuta, juntos por la Fiorentina.

FOTO: Mastantuono y Batistuta, juntos por la Fiorentina.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Franco Mastantuono y Gabriel Batistuta se encontraron en un evento que emocionó a los hinchas de la Fiorentina. Mastantuono, quien llegó al club italiano a préstamo desde el Real Madrid, despertó el entusiasmo de los aficionados desde su llegada. 

Aunque aún no anotó goles, ya sumó sus primeros minutos en la cancha y busca ganarse el apoyo de los simpatizantes. En este contexto, recibió el respaldo de una leyenda: Gabriel Batistuta.

El volante mostró en su cuenta de Instagram una historia que evidenció su encuentro distendido con el histórico delantero. Para Mastantuono, el momento tuvo un significado especial debido a la importancia de Batistuta en la historia de la Fiorentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El exgoleador es considerado una de las grandes leyendas de la institución, y su cariño por los hinchas de la Viola es significativo.

Batistuta estuvo presente en el último partido de la Fiorentina, donde el equipo sufrió una derrota de 3-0 ante Frosinone. A pesar del resultado negativo, se celebró el centenario de la institución.

El exdelantero se destacó como uno de los máximos ídolos de la Fiorentina, donde convirtió 207 goles en 333 partidos oficiales entre 1991 y 2000. Además, ganó tres títulos con el club: la Serie B en 1993, la Copa Italia en 1996 y la Supercopa de Italia en 1996.

En medio de la adversidad, La Gazzetta dello Sport elogió la actuación de Mastantuono en la derrota ante Frosinone, destacando su esfuerzo y dedicación. El medio italiano afirmó: "La Fiorentina es solo Mastantuono, el último en bajar los brazos", resaltando que fue uno de los pocos jugadores que mantuvo la intensidad a pesar del marcador.

Lectura rápida

¿Quiénes se encontraron en el evento? Franco Mastantuono y Gabriel Batistuta se encontraron en un evento relacionado con la Fiorentina.

¿Qué hizo Mastantuono en la Fiorentina? Mastantuono llegó al club italiano a préstamo desde el Real Madrid y busca ganarse el apoyo de los hinchas.

¿Qué destacó La Gazzetta dello Sport? Elogió la actuación de Mastantuono en la derrota ante Frosinone, resaltando su esfuerzo y dedicación.

¿Cuántos goles anotó Batistuta en la Fiorentina? Gabriel Batistuta convirtió 207 goles en 333 partidos oficiales entre 1991 y 2000.

¿Qué títulos ganó Batistuta con la Fiorentina? Ganó la Serie B en 1993, la Copa Italia en 1996 y la Supercopa de Italia en 1996.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf