Mastantuono se reunió con Batistuta y el encuentro emocionó a los hinchas de la Fiorentina

Franco Mastantuono y Gabriel Batistuta se encontraron en un evento que emocionó a los hinchas de la Fiorentina. Mastantuono, quien llegó al club italiano a préstamo desde el Real Madrid, despertó el entusiasmo de los aficionados desde su llegada.

Aunque aún no anotó goles, ya sumó sus primeros minutos en la cancha y busca ganarse el apoyo de los simpatizantes. En este contexto, recibió el respaldo de una leyenda: Gabriel Batistuta.

El volante mostró en su cuenta de Instagram una historia que evidenció su encuentro distendido con el histórico delantero. Para Mastantuono, el momento tuvo un significado especial debido a la importancia de Batistuta en la historia de la Fiorentina.

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El exgoleador es considerado una de las grandes leyendas de la institución, y su cariño por los hinchas de la Viola es significativo.

Batistuta estuvo presente en el último partido de la Fiorentina, donde el equipo sufrió una derrota de 3-0 ante Frosinone. A pesar del resultado negativo, se celebró el centenario de la institución.

El exdelantero se destacó como uno de los máximos ídolos de la Fiorentina, donde convirtió 207 goles en 333 partidos oficiales entre 1991 y 2000. Además, ganó tres títulos con el club: la Serie B en 1993, la Copa Italia en 1996 y la Supercopa de Italia en 1996.

En medio de la adversidad, La Gazzetta dello Sport elogió la actuación de Mastantuono en la derrota ante Frosinone, destacando su esfuerzo y dedicación. El medio italiano afirmó: "La Fiorentina es solo Mastantuono, el último en bajar los brazos", resaltando que fue uno de los pocos jugadores que mantuvo la intensidad a pesar del marcador.