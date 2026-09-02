Brenda Gandini revela su lado más sensible y recuerda su divertida anécdota con Luisana Lopilato

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La actriz Brenda Gandini sorprendió a Mario Pergolini al mostrar su habilidad para llorar en cámara, revelando su costado emocional. "Siempre hay cosas para llorar", afirmó, mientras recordaba el momento en que se "coló" en el cumpleaños de Luisana Lopilato.

Gandini, quien se describe como una persona muy sentimental, compartió detalles sobre su vida personal y su profesión. "Vos me ves así, pero a mí la cumbia me puede; en mi casa recontra canto con mi hija, soy muy sentimental, por eso elijo mi profesión", explicó.

Al ser consultada por Pergolini sobre su tendencia a quebrarse, no dudó en admitirlo: "Muy, sí". También añadió: "Hay muchos motivos para llorar, sí".

La actriz admitió que tiene problemas para mantener el hilo de sus pensamientos y comentó que su pareja, Gonzalo Heredia, frecuentemente le recuerda lo que estaba diciendo. "Soy dispersa a morir, estoy hablando y de repente Gonzalo me dice: ‘Estabas hablándome de esto’. ‘¿Qué te estabas diciendo?’. Abro cinco temas al mismo tiempo, no termino una anécdota. Así que me vas a tener que ordenar", relató.

A pesar de su dispersión, reveló que hay una excepción cuando se trata de trabajar y estudiar sus guiones. "Para eso soy... es para lo único que funciono. Me ordena. Me pongo, estudio, y además tengo mucha memoria instantánea. Al otro día no me acuerdo nada, pero en el momento funciona", detalló.

Durante su participación en el programa, Gandini tuvo un divertido reencuentro con Luisana Lopilato, donde recordó un episodio de su adolescencia: el día que asistió sin invitación a uno de sus cumpleaños. "Me colé a tu cumpleaños, ¿te acordás?", le preguntó, a lo que Lopilato respondió que no recordaba ese evento. "No me acuerdo, tengo un tema con la memoria", indicó la protagonista de Casados con hijos.

Gandini relató cómo terminó en la fiesta: "Era un fiestón, yo estaba con los de Floricienta, que iban al cumpleaños de Luisana, que hacía un fiestón". A pesar de la vergüenza que le generaba irrumpir en una celebración ajena, decidió hacerlo: "Era colarte a un cumpleaños que no conocías y además era Luisana, era como mucha vergüenza. Y fui igual", concluyó.