Creó un cemento magnético para colgar cosas sin clavos ni tornillos
Marco Agustín Secchi se preguntó por qué había que agujerear las paredes y decidió innovar.
02/09/2026 | 14:46Redacción Cadena 3
FOTO: Ironplac, el cemento magnético creado por un salteño.
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La Argentina Posible
Marco Agustín Secchi es salteño y estudiante de Diseño Industrial. Desarrolla IRONPLAC, un sistema constructivo que permite transformar paredes convencionales en superficies magnetizables.
"IRONPLAC es un sistema que permite transformar una pared convencional en una superficie magnetizable para colocar, reorganizar objetos mediante accesorios magnéticos", explicó en diálogo con Cadena 3.
El joven emprendedor comenzó a trabajar en este proyecto hace un año y medio, tras explorar diversas carreras como arquitectura e ingeniería.
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La idea nació a partir de una pregunta cotidiana: por qué cada vez que queremos colocar, mover o reorganizar un objeto en una pared tenemos que perforarla y luego reparar esas intervenciones.
A partir de esa inquietud comenzó a experimentar en su taller, desarrollando distintos prototipos y formulaciones hasta convertir aquella primera idea en un sistema constructivo.
IRONPLAC incorpora partículas ferromagnéticas dentro de una matriz compatible con distintas soluciones constructivas y permite fijar y reorganizar objetos mediante accesorios magnéticos, sin recurrir constantemente a clavos y tornillos.
El sistema es pasivo: la pared no genera un campo magnético. Durante el desarrollo se realizaron prototipos funcionales, pruebas de laboratorio e implementaciones piloto en contextos reales.
Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de caracterización técnica, análisis y seguimiento del comportamiento de instalaciones realizadas hace algunos meses, mientras continúa avanzando su desarrollo y su estrategia de integración industrial. "Estamos realizando pruebas, caracterizaciones técnicas y seguimiento del comportamiento de las instalaciones piloto", añadió.
El objetivo de IRONPLAC es explorar una nueva relación entre los objetos y las superficies que habitamos, convirtiendo paredes tradicionalmente pasivas en superficies funcionales y configurables, con potencial aplicación en viviendas, oficinas, espacios educativos, talleres y otros entornos.
Marco también reflexiona sobre el futuro de Argentina. "Creo que hay una Argentina posible de construir, del lugar que a uno le toca", afirmó, resaltando la necesidad de un cambio cultural y de trabajo en el país.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién es Marco Agustín Secchi?
Es un estudiante de Diseño Industrial de Salta que desarrolla el sistema IRONPLAC.
¿Qué es IRONPLAC?
Es un sistema constructivo que transforma paredes convencionales en superficies magnetizables para colocar y reorganizar objetos.
¿Cuándo comenzó a trabajar en IRONPLAC?
El proyecto inició hace un año y medio.
¿Dónde se están realizando las pruebas de IRONPLAC?
Las pruebas se realizan en diversos contextos reales, incluyendo viviendas y oficinas.
¿Por qué es innovador IRONPLAC?
Permite fijar y reorganizar objetos sin clavos ni tornillos, convirtiendo paredes pasivas en funcionales.