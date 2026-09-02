Usaron una pistola Taser para reducir a un hombre que se autolesionaba con un vidrio
El episodio ocurrió durante la madrugada en la zona sudoeste, cuando agentes intentaban identificar al hombre, quien se lesionó en el cuello con un fragmento de botella. La intervención permitió controlarlo sin que sufriera heridas de gravedad.
02/09/2026 | 14:13Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Pistola Taser en Santa Fe
La Policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser durante la madrugada de este miércoles para reducir a un hombre de 47 años que se autolesionaba con un trozo de vidrio en la zona sudoeste de Rosario. El procedimiento ocurrió cerca de las 0.30, en inmediaciones de avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre.
Según informaron fuentes policiales, los efectivos intentaron identificar al hombre, pero se resistió y continuó caminando. Tras ser alcanzado, tomó una botella de vidrio de un contenedor, la rompió y comenzó a amenazar a los agentes mientras se provocaba un corte en el cuello. Ante la situación, los policías intentaron persuadirlo y solicitaron la presencia de un operador especializado.
Con la llegada del personal capacitado, se utilizó el dispositivo de baja letalidad y se logró neutralizar al hombre, que luego fue aprehendido. Personal del Sies constató que presentaba una escoriación cervical superficial y determinó que no necesitaba ser trasladado a un centro de salud. El fragmento de botella utilizado durante el episodio fue secuestrado y el hombre quedó a disposición de la autoridad policial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? La Policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para reducir a un hombre que se autolesionaba.
¿Quién fue el involucrado? Un hombre de 47 años que se estaba provocando lesiones con un trozo de vidrio.
¿Cuándo sucedió el incidente? Durante la madrugada de este miércoles, cerca de las 0.30.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la zona sudoeste de Rosario, en inmediaciones de avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre.
¿Cómo se resolvió la situación? Con la llegada de un operador especializado, se utilizó el dispositivo de baja letalidad para neutralizar al hombre.
¿Por qué fue necesario el uso de la Taser? El hombre se resistía y se autolesionaba, amenazando a los agentes.