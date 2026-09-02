La ONU advierte que el calentamiento global superará el límite establecido en el Acuerdo de París

En un giro alarmante en la lucha contra el cambio climático, la ONU ha reconocido que la Tierra ha perdido la oportunidad de evitar algunos de los efectos más devastadores del calentamiento global. Funcionarios de la organización advierten que es imperativo encontrar maneras de reducir las temperaturas a niveles seguros, luego de que se reconozca que el umbral de temperatura segura acordado en el pacto climático de París de 2015 se verá superado debido a la quema de combustibles fósiles.

Un informe publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) revela que, a medida que el calentamiento global avanza, el mundo se encamina a sobrepasar el límite de temperatura seguro. En lugar de rendirse, los científicos y funcionarios de la ONU sugieren que se deben implementar estrategias para limitar el calentamiento y posteriormente enfriar las temperaturas hasta alcanzar el umbral acordado. Sin embargo, esto conllevará décadas de desastres climáticos, incremento en el nivel del mar, extinciones de especies y derretimiento de glaciares.

El secretario general de la ONU, António Guterres, enfatizó: "La humanidad está pasando a toda velocidad el límite para evitar una catástrofe climática". Con la nueva estrategia, se prevé que, tras un periodo de calentamiento por encima del límite, se busque regresar a temperaturas más seguras, eliminando el uso de combustibles fósiles y desarrollando métodos para extraer el dióxido de carbono de la atmósfera.

El coautor del informe, Richard Betts, científico del clima de la Universidad de Exeter, señaló que "es una llamada de atención. Tenemos que vivir con este mundo más cálido, pero todavía hay mucho que podemos hacer para limitar el calentamiento".

Desde el acuerdo de París, las Naciones Unidas han encargado a su brazo científico estudiar distintos límites de calentamiento. Se ha establecido que un aumento de 1,5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales es un objetivo crucial, ya que impactos significativos en el medio ambiente y la sociedad se presentan a 2 °C. Actualmente, el mundo se encuentra aproximadamente 1,4 °C por encima de esos niveles, basándose en un promedio de 20 años.

El informe de la ONU finalmente ha admitido que se espera que el planeta cruce el límite de 1,5 °C en los próximos años. Las proyecciones más optimistas sugieren un pico de 1,8 °C hacia mediados de siglo si se implementan políticas climáticas ambiciosas, mientras que las políticas actuales podrían llevar las temperaturas a 2,6 °C para 2100.

La ONU ahora busca que los responsables de políticas se preparen para un futuro donde el planeta supere el límite de 1,5 °C, con el objetivo de corregir el rumbo y enfriar las temperaturas a largo plazo. Inger Andersen, directora general del PNUMA, ha declarado que "el objetivo de 1,5 sigue siendo la meta, pero ahora necesitamos abordarlo de otra manera".

El informe subraya que limitar el calentamiento es crucial, y que cada décima de grado que se evite representa un daño menor para el planeta y sus habitantes. Los efectos del cambio climático se intensificarán, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables, y se requerirán esfuerzos significativos para adaptarse a un mundo que se tornará cada vez más inhóspito.