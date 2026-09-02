Pabst Blue Ribbon ofrece recompensa de 20.000 dólares por cargamentos de cerveza robados

Pabst Blue Ribbon ha lanzado una iniciativa para recuperar su cerveza, ofreciendo una recompensa significativa. El director ejecutivo de Pabst Brewing Co., Greig DeBow, anunció que la compañía está dispuesta a pagar hasta 20.000 dólares a quienes brinden información que lleve a la recuperación de 1.602 cajas de cerveza de su marca y de Old Milwaukee, las cuales fueron robadas el 17 de agosto en el sur de California.

En un mensaje publicado en TikTok, DeBow expresó: "Estoy seguro de que se ven geniales con un garaje lleno de PBR. Pero eso en realidad no es genial. La queremos de vuelta". La policía de Montclair, California, informó que el robo ocurrió en dos incidentes distintos en el mismo día.

El primer robo implicó el sustraer cerveza valorada en aproximadamente 45.000 dólares, que estaba destinada a Tucson, Arizona, pero nunca llegó a su destino. Una hora después, una "presunta empresa subcontratista" presentó documentos falsos para recoger otros 25.000 dólares en cerveza, según la policía de Montclair. Ambos robos tuvieron lugar en un centro de distribución de Anheuser-Busch, ubicado a unas 40 millas (65 kilómetros) al este de Los Ángeles.

En total, se estima que los ladrones se llevaron 40.000 libras de cerveza, con un valor total de aproximadamente 70.000 dólares. DeBow indicó que la compañía espera recuperar la cerveza antes del 9 de septiembre. Aquellos que tengan información sobre el caso pueden comunicarse mediante correo electrónico.

Este robo se suma a una serie de incidentes de alto perfil relacionados con el robo de alimentos en los últimos tiempos.