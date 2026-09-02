Tiroteo en bar gay de Tucson clasificado como crimen de odio por la policía de Arizona

El Departamento de Policía de Tucson ha calificado el trágico tiroteo ocurrido en un bar gay de la ciudad como un crimen de odio. Este ataque dejó un saldo de tres muertos, entre ellos el autor de los disparos, Ousman Ceesay, de 44 años, quien era nuevo en la zona y no tenía relación con las víctimas.

La investigación reveló que durante el registro de su vivienda, los detectives encontraron una nota que indicaba que Ceesay había actuado solo y que su ataque estaba motivado por odio hacia la comunidad LGBTQIA+. En el ataque, que tuvo lugar a las 12:30 de la mañana del lunes, las víctimas, Vincent Anthony Siqueiros (42 años) y Cameron Davis Capara (33 años), fueron confrontadas en el estacionamiento del bar Venture-N, donde fueron baleadas.

Tras cometer el ataque, Ceesay se quitó la vida con una pistola de 9 mm y no intentó ingresar al establecimiento. Ambos hombres fallecieron en el lugar, mientras que el atacante fue declarado muerto en un hospital cercano. La policía también informó que el agresor tenía una lista de otros negocios vinculados a la comunidad LGBTQIA+ en su poder.

Los agentes de policía no encontraron antecedentes de Ceesay en su base de datos y confirmaron que no tenía restricciones para poseer armas de fuego. Tras el suceso, el Departamento de Policía se comunicó con todos los negocios mencionados en la lista del atacante y aseguró que no existe una amenaza activa para la comunidad en la región.

Vigilia y apoyo a la comunidad

Para honrar a las víctimas, se llevará a cabo una vigilia el miércoles por la noche en un parque local. La comunidad ha comenzado a rendir homenaje a Siqueiros y Capara con velas de colores del arcoíris, flores y fotografías en el exterior del bar Venture-N, que está ubicado cerca del campus de la Universidad de Arizona. Este suceso ha conmocionado a una ciudad que normalmente se considera acogedora para la comunidad LGBTQIA+.

El grupo Tucson Queerstory, que organiza la vigilia, destacó que el bar Venture-N siempre ha sido un refugio seguro para la comunidad queer y lamentó que un nuevo crimen de odio haya afectado a su historia. En sus redes sociales, la organización hizo un llamado a la unidad y al apoyo mutuo en estos momentos difíciles, recordando que es vital estar juntos en la lucha por el derecho a existir.

Familiares de las víctimas han expresado su gratitud por el apoyo recibido y están abrumados por la muestra de amor que la comunidad ha demostrado tras este trágico evento.