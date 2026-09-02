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Un futbolista del Real Madrid fue condenado por manejar alcoholizado y deberá pagar una multa

Raúl Asencio, defensor del Real Madrid, fue condenado y además se le retiró el carnet de conducir durante ocho meses tras un control el 16 de agosto.

02/09/2026 | 15:08Redacción Cadena 3

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Raúl Asencio

FOTO: Raúl Asencio

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Raúl Asencio, defensor del Real Madrid, fue condenado por manejar bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria.

El futbolista fue detenido en un control rutinario el pasado 16 de agosto, cuando circulaba en su Porsche por una zona de ocio.

El resultado del control reveló que Asencio registró una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, casi cuatro veces el máximo permitido. Según informó Atlántico Hoy, el futbolista no sufrió ningún accidente ni condujo de manera temeraria. Sin embargo, el resultado del control derivó en un procedimiento penal, ya que en España superar los 0,60 mg/l convierte la infracción en un delito contra la seguridad vial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tres días después del control, el 19 de agosto, Asencio fue sometido a un juicio en San Bartolomé de Tirajana. El futbolista aceptó la pena y fue condenado a pagar una multa de 14.400 euros, correspondiente a cuatro meses con una cuota diaria de 120 euros.

Además, el tribunal le retiró el carnet de conductor durante ocho meses. El episodio ocurrió mientras Asencio se encontraba lesionado, aunque ya había comenzado la pretemporada el 13 de julio con el conjunto madrileño.

La condena por conducir ebrio llegó apenas horas antes del comienzo de otro proceso judicial que involucraba al futbolista. Desde el 3 de septiembre y durante tres jornadas —3, 4 y 7 de septiembre—, Asencio debía afrontar en Las Palmas de Gran Canaria un juicio junto a otros tres exjugadores del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. La causa contemplaba una acusación provisional por dos delitos de revelación de secretos, delitos contra la intimidad y un delito de distribución de pornografía infantil. La Fiscalía solicitó para los acusados dos años, seis meses y un día de prisión, además de una multa.

En el caso de Asencio, la acusación sostenía que no participó en los hechos ni en la grabación, pero sí habría incurrido presuntamente en un delito relacionado con la distribución de las imágenes.

Lectura rápida

¿Quién fue condenado por manejar ebrio?
Raúl Asencio, defensor del Real Madrid.

¿Cuándo ocurrió la detención?
El 16 de agosto.

¿Dónde fue detenido?
En el sur de Gran Canaria.

¿Cuál fue la pena impuesta?
Una multa de 14.400 euros y la retirada del carnet de conducir durante ocho meses.

¿Qué otro juicio enfrenta Asencio?
Un juicio por revelación de secretos y distribución de pornografía infantil en Las Palmas de Gran Canaria.

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