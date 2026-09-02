Lionel Richie permanece internado en terapia intensiva tras descompensación en un show

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- El famoso cantante Lionel Richie sigue hospitalizado en terapia intensiva en un centro médico de St. Louis, donde se le están realizando pruebas cardíacas. Esta situación se produjo tras una descompensación que sufrió durante un recital el sábado pasado.

Según informaciones de TMZ, el reconocido artista se encuentra en evaluación por problemas cardíacos y, si todo resulta favorable, podría recibir el alta esta tarde.

Richie optó por internarse de forma voluntaria después de experimentar mareos y dificultades para mantenerse en pie mientras se presentaba en vivo en la sala The Muny, ubicada en Missouri. En algunas imágenes del evento, se le observa pidiendo una silla a su equipo para poder continuar con el espectáculo sentado.

Inicialmente, se había difundido que el artista había sufrido una ligera deshidratación, aunque esta información no fue confirmada por su entorno o por su equipo de trabajo.

No es la primera vez que Lionel Richie enfrenta problemas de salud tras un espectáculo. A finales de junio, durante un concierto en Minnesota, también debió detener su actuación por mareos y requirió una silla para descansar.

En aquella ocasión, el artista decidió suspender sus próximas presentaciones programadas en Chicago y Columbus, argumentando que sus médicos le habían aconsejado descansar y recuperarse por completo.