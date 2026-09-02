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Etcheverry y Navone buscan avanzar en la segunda ronda del US Open 2026

Este miércoles, los argentinos Tomás Etcheverry y Mariano Navone disputarán la segunda ronda del último Grand Slam del año, buscando avanzar a la siguiente instancia en Nueva York.

02/09/2026 | 09:11Redacción Cadena 3

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Etcheverry quiere seguir avanzando en el US Open.

FOTO: Etcheverry quiere seguir avanzando en el US Open.

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Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry (27°) y Mariano Navone se enfrentarán este miércoles en sus respectivos partidos de la segunda ronda del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

El primero en entrar a la cancha será Etcheverry, quien se medirá, a partir de las 13:10, ante el británico Jacob Fearnley.

El tenista platense ha tenido un destacado 2026, logrando ingresar al top 30 y obteniendo su primer título ATP en Río. En su debut en el torneo estadounidense, venció al checo Vit Kopriva con un contundente 6-3, 6-4 y 6-0.

Si logra superar a Fearnley, Etcheverry igualará su mejor desempeño en el US Open, que fue alcanzar la tercera ronda en 2024.

Más tarde, a las 15:20, será el turno de Navone, quien tendrá un desafiante encuentro con el italiano Matteo Berrettini.

Navone sorprendió al eliminar al serbio Novak Djokovic, considerado el tenista más exitoso de la historia, en un partido que marcará su carrera.

Por su parte, Berrettini ha sido un competidor destacado en el circuito, alcanzando la final de Wimbledon en 2021 y ocupando el puesto número 6 del ranking mundial. Sin embargo, en los últimos años, ha enfrentado problemas de lesiones que han afectado su rendimiento.

Este miércoles también se destacará la presentación del español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo y dos veces campeón del US Open, quien se enfrentará al portugués Jaime Faria a partir de las 21:10.

Fuente: Agencia NA

Lectura rápida

¿Quiénes juegan en la segunda ronda?
Los argentinos Tomás Etcheverry y Mariano Navone.

¿Cuándo se llevan a cabo los partidos?
Este miércoles, con Etcheverry jugando a las 13:10 y Navone a las 15:20.

¿Contra quién juega Etcheverry?
Se enfrenta al británico Jacob Fearnley.

¿Qué logró Navone en la primera ronda?
Eliminó al serbio Novak Djokovic.

¿Quién es el otro destacado del día?
Carlos Alcaraz, que juega contra Jaime Faria a las 21:10.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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