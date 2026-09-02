Congelación de óvulos: la Federación Española de Fútbol en defensa de la maternidad

La Real Federación Española de Fútbol avanza en un acuerdo pionero que permitirá a sus jugadoras congelar óvulos, facilitando la conciliación entre la maternidad y la carrera deportiva. Aunque se realizaron anuncios, aún faltan detalles concretos, que se informarán a mediados de septiembre.

Esta medida representa un paso significativo para las futbolistas. La RFEF es de las primeras en el mundo en avanzar en esta dirección. El acuerdo está orientado a las jugadoras convocadas por la Selección, aunque no se aclara si incluirá a las 15.000 futbolistas afiliadas a la federación.

Destacadas futbolistas como Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del Barça, sostienen que el congelamiento de óvulos les permitirá “continuar con su carrera hasta que decidan ser madres”. Señalan que es lógico facilitar esta opción, ya que la maternidad tradicionalmente recae en la mujer.

El debate se amplía al reconocer que, históricamente, la maternidad se ha postergado. En 1975, la edad promedio de las españolas para tener su primer hijo era de 25 años; en 2024, esa cifra alcanza los 32 años. Este cambio en la sociedad refleja un avance hacia la equiparación de derechos.

Además, se discute la necesidad de que tanto padres como madres tengan acceso a permisos por nacimiento y cuidado del menor. Desde 2026, ambos tendrán derecho a 19 semanas de permiso retribuido, lo que promueve un ambiente laboral más equitativo.

La propuesta de la federación no solo beneficia a las futbolistas, sino que contribuye a una discusión más amplia sobre la maternidad y el trabajo en la sociedad.