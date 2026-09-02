Congelación de óvulos: la Federación Española de Fútbol en defensa de la maternidad
La RFEF avanza en un acuerdo pionero para que sus jugadoras. La medida busca facilitar la conciliación entre la carrera deportiva y la maternidad. Aitana Bonmatí respalda la iniciativa.
02/09/2026 | 09:20Redacción Cadena 3
FOTO: Selección española femenina de fútbol.
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La Real Federación Española de Fútbol avanza en un acuerdo pionero que permitirá a sus jugadoras congelar óvulos, facilitando la conciliación entre la maternidad y la carrera deportiva. Aunque se realizaron anuncios, aún faltan detalles concretos, que se informarán a mediados de septiembre.
Esta medida representa un paso significativo para las futbolistas. La RFEF es de las primeras en el mundo en avanzar en esta dirección. El acuerdo está orientado a las jugadoras convocadas por la Selección, aunque no se aclara si incluirá a las 15.000 futbolistas afiliadas a la federación.
Destacadas futbolistas como Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del Barça, sostienen que el congelamiento de óvulos les permitirá “continuar con su carrera hasta que decidan ser madres”. Señalan que es lógico facilitar esta opción, ya que la maternidad tradicionalmente recae en la mujer.
El debate se amplía al reconocer que, históricamente, la maternidad se ha postergado. En 1975, la edad promedio de las españolas para tener su primer hijo era de 25 años; en 2024, esa cifra alcanza los 32 años. Este cambio en la sociedad refleja un avance hacia la equiparación de derechos.
Además, se discute la necesidad de que tanto padres como madres tengan acceso a permisos por nacimiento y cuidado del menor. Desde 2026, ambos tendrán derecho a 19 semanas de permiso retribuido, lo que promueve un ambiente laboral más equitativo.
La propuesta de la federación no solo beneficia a las futbolistas, sino que contribuye a una discusión más amplia sobre la maternidad y el trabajo en la sociedad.
Lectura rápida
¿Qué medida está avanzando la RFEF? La Real Federación Española de Fútbol está avanzando en un acuerdo para permitir a sus jugadoras congelar óvulos.
¿Quiénes se beneficiarán de esta medida? Las futbolistas convocadas por la Selección serán las principales beneficiarias, aunque no se ha aclarado si incluirá a las 15.000 futbolistas afiliadas.
¿Cuándo se informarán los detalles concretos? Los detalles concretos se informarán a mediados de septiembre.
¿Qué cambios sociales se reflejan en la maternidad? La edad promedio para tener el primer hijo ha aumentado de 25 años en 1975 a 32 años en 2024.
¿Qué derechos tendrán los padres y madres desde 2026? Desde 2026, ambos tendrán derecho a 19 semanas de permiso retribuido por nacimiento y cuidado del menor.