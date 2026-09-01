Riquelme se muestra satisfecho con el desempeño del equipo y el ciclo de Arruabarrena

Buenos Aires, 1 septiembre (NA) – El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, expresó su satisfacción con la situación actual del club bajo la dirección del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, afirmando estar "contento del equipo que tiene".

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente también insinuó que no realizará más incorporaciones, ya que se siente satisfecho con el mercado de pases completado, lo que le permite estar "contento" con el estilo de juego del equipo.

En la víspera del enfrentamiento por los octavos de final de la Copa Argentina, donde se enfrentarán a Vélez a las 21:15 del miércoles 2 de septiembre, Riquelme se mostró sereno. Quien gane este partido se medirá con Racing por un lugar en la semifinal. En este contexto, el presidente enfatizó su deseo de ver a los hinchas de Boca felices, buscando "crecer como club" y su anhelo de "ganar campeonatos".

Sobre el próximo duelo contra Vélez, el exfutbolista destacó que será un "partido muy difícil" y expresó su confianza en que su equipo podrá "hacer un buen partido para poder pasar".

En relación a sus jugadores y el inicio del ciclo de Arruabarrena, Riquelme afirmó que "Boca viene jugando bien", aunque reconoció que ante Lanús les "costó". Sin embargo, observó que el equipo juega con "muchos nervios" y resaltó que el "Xeneize" ha tenido que enfrentar partidos "cada 3 días", señalando que han jugado dos encuentros más que otros equipos, incluyendo el cruce de 16avos de final de la Copa Sudamericana contra O'Higgins de Chile.

"Tenemos que seguir de esta manera", continuó el dirigente, quien también criticó la presión actual en el fútbol, donde "solo vale ganar", marcando una diferencia significativa con la época en que él jugaba, cuando el club era "hermoso pero con mucha presión".

Respecto a las remodelaciones en el estadio, Riquelme destacó que han conseguido el permiso para construir un polideportivo y mejorar la infraestructura por encima de las vías del tren adyacentes a La Bombonera, aunque el proyecto no puede ser presentado aún porque no está terminado.

Finalmente, tras valorar los refuerzos adquiridos y confirmar que no buscarán nuevas incorporaciones, el presidente concluyó: "Trabajamos para que los jugadores y el cuerpo técnico estén contentos, para a fin de año darle una alegría a la gente".

Agencia NA