Nicolino Locche cumpliría 87 años: el recuerdo de una charla imperdible con Rony Vargas

FOTO: Nicolino Locche (a la derecha), más conocido como "El Intocable", era un artista del ring.

En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento del fallecido boxeador Nicolino Locche, el periodista de Cadena 3, Marcos Calligaris, rescató de los archivos de la radio un tesoro sonoro: una entrevista imperdible que Rony Vargas le realizó al legendario púgil en el 2005.

El mítico boxeador mendocino, nacido el 2 de septiembre de 1939, había ingresado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2003.

Aquella emotiva charla, grabada el mismo año de su fallecimiento, revivió la inigualable voz de una de las máximas leyendas del deporte argentino, permitiendo a los oyentes volver a disfrutar de su carisma de una manera cercana y nostálgica.

Durante el diálogo conducido por Rony, Locche fue consultado sobre cuál consideraba la pelea más importante de su vida. Fiel a su historia, "El Intocable" recordó su consagración ante el japonés Paul Fuji en Tokio, el histórico combate que lo coronó como campeón del mundo.

Rony remarcó la enorme humildad con la que Locche llegó desde el interior para conquistar la Capital Federal, convirtiéndose en un fenómeno de masas capaz de colmar el Luna Park como ningún otro deportista de su época.

El creador de "Viva la Radio" destacó el particular estilo de Nicolino sobre el cuadrilátero, describiéndolo no sólo como un boxeador que no se dejaba pegar, sino como un verdadero "bailarín" y una especie de artista arriba del ring.

Además, la entrevista puso de relieve una faceta revolucionaria de su carrera: su capacidad de convocar al público femenino.

Locche confirmó con orgullo que muchísimas de sus seguidoras eran mujeres, un hito de enorme convocatoria que incluso fue inmortalizado por Chico Novarro en una de sus famosas canciones.

Con la simpatía y la falta de solemnidad que siempre lo caracterizaron, el campeón se tomó con humor su propio mito y reconoció que le hubiera encantado boxear en la época actual.

Entre risas, Nicolino admitió ante Rony que se había "adelantado a los años" en su carrera deportiva, señalando que, de haber combatido con las reglas y las bolsas económicas de hoy en día, su actividad habría sido muy "ganancial" y le habría permitido ganar "muy bien dinero".

Finalmente, Marcos Calligaris valoró la importancia de este valioso documento, que permite tomar distancia de las frías estadísticas para "escuchar vivo" a un ídolo que ya es leyenda.

La figura de Locche, que trascendió lo meramente deportivo para instalarse en el folclore nacional, sigue brillando gracias a la memoria colectiva y al archivo de Cadena 3.

Así, con la espontaneidad de un grande que nunca se consideró intocable fuera del ring, el recuerdo de Nicolino Locche sigue encendiendo la pasión de los argentinos.