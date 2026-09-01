Pivotal, la empresa de autos voladores de Larry Page, se queda sin CEO tras cuatro años

La empresa de autos voladores Pivotal, respaldada por Larry Page, anunció la salida de su CEO, Ken Karklin, quien ocupó el cargo durante más de cuatro años. La compañía comunicó que Karklin está "persiguiendo nuevos proyectos", aunque no ofreció más detalles sobre su partida.

En un comunicado, Karklin expresó: "Liderar Pivotal ha sido un privilegio en mi carrera. Juntos, hemos superado la promesa del eVTOL ligero y lo hemos demostrado en la práctica. Esta industria ha pasado de los prototipos y comunicados de prensa a operar en el mundo real, bajo restricciones reales, con consecuencias reales para el futuro de la Movilidad Aérea Avanzada. Al cambiarme a nuevos proyectos, lo hago sabiendo que la base que construimos aquí ayudará a llevar esta industria hacia adelante".

La transición de liderazgo será asumida de manera interina por Mike Ross, un ejecutivo de aviación que se unió a la junta directiva de Pivotal en noviembre de 2025. Karklin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre su salida.

Su partida se produce dos años después de que Pivotal comenzara las ventas de su primer avión personal eléctrico, el Helix, un modelo de un solo asiento que no requiere licencia de piloto y tiene un precio inicial de alrededor de $200,000.

Ross comentó: "El liderazgo de Ken en los últimos cuatro años ha sido fundamental para llevar a Pivotal a donde está hoy. Nuestro equipo, nuestras prioridades y nuestra hoja de ruta permanecen firmes a través de esta transición. He tenido el honor de trabajar estrechamente con Ken como miembro de la junta y he visto cómo el enfoque disciplinado de Pivotal hacia la seguridad, la ingeniería y la accesibilidad cumple con la visión del vuelo eléctrico VTOL. Espero trabajar con el equipo y guiar a la empresa hacia adelante mientras llevamos nuestro cuarto avión de la generación Helix al mercado".

Pivotal también ha estado desarrollando un avión llamado BlackFly, destinado a usos de defensa y respuesta a emergencias. El mes pasado, BlackFly fue utilizado por primera vez para responder a una emergencia en Carolina del Norte, superando el tiempo de respuesta de una ambulancia en 20 minutos. Según Pivotal, BlackFly ha volado más de 10,000 veces.

Pivotal es una de las varias empresas en el sector seleccionadas para el Programa Piloto de Integración eVTOL de la Administración Federal de Aviación (FAA), creado para aumentar las pruebas de este tipo de aeronaves en todo el país.