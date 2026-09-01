Rosario tendrá un vuelo directo a Madrid: World2Fly lo confirmó para octubre

Rosario se prepara para un hecho inédito: el próximo 1° de octubre comenzará a operar el primer vuelo directo que conectará la ciudad con Madrid. La ruta estará a cargo de World2Fly, la aerolínea española que desembarcará en el Aeropuerto Internacional Rosario con una operación que sus representantes definieron como estratégica y de largo plazo.

El vuelo inaugural está previsto para las 10.25 y tendrá una duración estimada de 12 horas y 35 minutos, con llegada a Madrid alrededor de las 18. La operación contará con unos 400 asientos por vuelo y permitirá disponer de cerca de 900 plazas semanales entre Rosario y la capital española.

Durante una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario desde el Santa Fe Business Forum, Daniel Buil, representante de World2Fly, y Mauro Morelli, vinculado a la operación comercial de la ruta en Rosario, destacaron la expectativa generada por la conexión y el acompañamiento recibido desde la provincia y el aeropuerto.

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“Es especial que seamos los primeros, es especial que seamos los únicos”, señaló, quien destacó que para una compañía joven como World2Fly representa una oportunidad importante abrir una ruta diferente a sus tradicionales destinos vacacionales.

La aerolínea tiene cinco años de trayectoria y forma parte de World2Meet, grupo turístico que reúne distintas unidades de negocio y pertenece a la cadena hotelera española Iberostar. Su actividad está concentrada principalmente en vuelos desde Madrid hacia destinos del Caribe, México y otros puntos internacionales.

Rosario representa ahora una apuesta diferente. La empresa aseguró que no piensa la ruta como una operación de temporada, sino con la intención de sostenerla en el tiempo y, si la demanda responde, evaluar un crecimiento.

“No está en nuestros planes empezar y cortar”, explicó el ejecutivo. La compañía ya tiene comercializados vuelos hasta, al menos, julio de 2027 y confía en que la combinación de las temporadas de ambos hemisferios permita mantener una demanda atractiva durante buena parte del año.

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En cuanto a las tarifas, desde la empresa indicaron que actualmente existen pasajes desde unos 900 dólares ida y vuelta, aunque aclararon que los valores dependerán de la época del año, el nivel de ocupación y las promociones disponibles.

World2Fly tampoco se define como una aerolínea low cost. La tarifa básica puede no incluir equipaje, pero determinados servicios, como la comida y el entretenimiento a bordo, forman parte de la propuesta.

El alcance de la nueva ruta, además, no se limitará a Rosario. La compañía considera como área de influencia a localidades de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires. Entre otras zonas, mencionaron Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Colón, Pergamino, San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Venado Tuerto.

Para los responsables de la operación, la posibilidad de viajar directamente desde Rosario a Europa abre una nueva alternativa para pasajeros que hasta ahora debían trasladarse principalmente hasta Buenos Aires o Córdoba para tomar vuelos internacionales.

El desembarco de World2Fly también estuvo acompañado por trabajos de infraestructura y por una agenda de desarrollo alrededor del aeropuerto. Desde la empresa destacaron el vínculo con las autoridades provinciales y aeroportuarias y remarcaron que el crecimiento de la conectividad puede generar movimiento en otros sectores vinculados al turismo y los servicios.

Con el primer vuelo previsto para el 1° de octubre, Rosario empieza así la cuenta regresiva para una conexión que busca convertirse en algo más que una novedad: una ruta estable entre la ciudad y Europa.

Entrevista de Lucas Correa.