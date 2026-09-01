FOTO: Un psiquiatra respaldó a Agustina Cosachov en el juicio por la muerte de Maradona

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- En el juicio relacionado con la muerte de Diego Armando Maradona, un psiquiatra de la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó el caso del futbolista, declaró este martes y brindó su apoyo a Agustina Cosachov. El profesional afirmó que los medicamentos administrados a Maradona eran los "correctos".

Vadim Mischanchuk, abogado defensor de Cosachov, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y destacó que José Luis Covelli, especialista en Medicina Legal y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), confirmó la "no toxicidad" de las dosis que consumió el paciente.

El letrado expresó su satisfacción con el testimonio del médico, quien consideró que el tratamiento farmacológico que recibía Maradona era "correcto". "Dijo que las dosis estaban bien y señaló que eran bajas, por lo que no generaron un efecto tóxico en el hígado o en los riñones", afirmó Mischanchuk.

Asimismo, el abogado indicó que Covelli insistió en la necesidad de contar con un médico clínico para atender a Diego durante su internación domiciliaria en el barrio cerrado San Andrés, en Tigre. Sin embargo, Mischanchuk recordó que Cosachov solicitó en múltiples ocasiones la intervención de ese especialista a la prepaga.

Otro testigo presentado por los fiscales, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, fue Ramiro Larrea, jefe del Servicio de Clínica del Hospital Central de San Isidro Doctor Ángel Melchor Posse.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) concluyeron con la presentación de pruebas en este segundo debate por el presunto homicidio simple con dolo eventual, por lo que ahora es el turno de las defensas.

Además de Cosachov, otros siete acusados están involucrados en la muerte del reconocido futbolista, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.