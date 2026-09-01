Septiembre atípico en Córdoba: calor de hasta 29 grados y luego un fuerte descenso a 3°C

Córdoba atraviesa un septiembre de contrastes. Este martes se presenta como una jornada muy agradable, con sol, viento del norte y temperaturas que arrancan en torno a los 10 grados por la mañana para trepar hasta los 24 grados.

“Muy lindo día, sin nubes”, resumió el meteorólogo Marcelo Madelón al describir las condiciones que se esperan para esta jornada.

Un breve adelanto de calor

Para este miércoles se espera un día netamente más cálido. La máxima treparía hasta los 28 o 29 grados, en lo que el especialista calificó como “un arranque de verano, primaveral”.

Alivio térmico pasajero

“Vuelve el frío”, advirtió Madelón.

A partir del jueves el viento rotará al sector sur y las temperaturas comenzarán a descender de manera sostenida. El fin de semana se presenta con valores bastante bajos: la mínima del domingo podría ubicarse en 4 grados y la del lunes próximo en torno a los 3 grados.

“Así es septiembre: días de calor, días de frío. Es un mes bastante atípico”, explicó.

Las lluvias, todavía lejos de Córdoba

Consultado sobre la llegada de una primavera más lluviosa, Marcelo fue claro: en los próximos días no se esperan precipitaciones importantes en la provincia.

“Por ahora en Córdoba, los próximos días no tenemos… Puede ser que con este viento del sur el día jueves tengamos algún chaparrón también chiquito, pero no estamos viendo todavía precipitaciones importantes”.

La situación es distinta en el norte y noreste del país. Allí ya se registran lluvias abundantes vinculadas al fenómeno de El Niño, que históricamente impacta con más fuerza en esa región de Argentina.

“Ya arrancaron, ya hace tiempo con mucha lluvia y esperamos que se vayan incrementando con el correr de los meses”, señaló.